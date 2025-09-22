Trump'ın otizm yaptığını açıklaması bekleniyor: O ilacın Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı

Trump'ın otizm yaptığını açıklaması bekleniyor: O ilacın Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir açıklamada “otizmin nedenini” çözdüğünü ve yapılacak bir açıklamayla bunu duyuracaklarını iddia etti.

Başkan Trump ve üst düzey sağlık yetkilileri otizm ile hamilelik sırasında Tylenol kullanımı arasında bir bağlantı kurulduğunu öne sürdü.

Bu ayın başlarında Wall Street Journal tarafından ilk kez bildirilen bu bağlantı, hamileliğin erken döneminde Tylenol'un aktif maddesi olan asetaminofen kullanımına ilişkin tıbbi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kim Jong-Un itiraf etti: Trump’ı güzel anılarla hatırlıyorumKim Jong-Un itiraf etti: Trump’ı güzel anılarla hatırlıyorum

Axios'a göre Bu bozuklukla ilgili çürütülmüş teorileri destekleyen Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., otizmin nedenlerine ilişkin bir hükümet raporunun sonuçlarının bu ay açıklanacağını söyledi.

TÜRKİYE’DE DE SATILDIĞI BELİRTİLİYOR

Tylenol'un ve Türkiye'deki parasetamolün, etken maddesinin, hamile kadınlar tarafından kullanıldığında çocuklarda otizm yaptığına dair bir iddia, Beyaz Saray'dan yapılacak bir duyuru ile resmen ilk defa tanınacak.

Trump’ın ABD'de tylenol, Türkiye'de ise parasetamol ismiyle satıldığı belirtilen ilacın otizm yaptığını iddia etmesi bekleniyor.

Yetkililerin ayrıca otizm ile düşük folik asit seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmeleri bekleniyor. İddiaya göre yönetim otizm semptomlarını azaltmanın bir yolu olarak lökovorin olarak bilinen bir folik asit türünü belirleyecek.

KESİN BİR KANI YOK

Bazı araştırmalar, doğum öncesi ağrı kesici ilaçlara maruz kalmanın hem otizm spektrum bozukluğu hem de DEHB riskini artırdığını ortaya koydu.

Ancak İsveç'te 2 milyondan fazla çocuktan elde edilen verilerle yapılan geniş çaplı bir araştırma, geçen yıl bu iki durum arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna vardı.

Daha önce, Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, asetaminofenin ihtiyatlı kullanımı ile fetal gelişim sorunları arasında net bir ilişki olduğuna dair kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı.

ABD basınından flaş iddia: Hamas'ın Trump'a mektubu ortaya çıktıABD basınından flaş iddia: Hamas'ın Trump'a mektubu ortaya çıktı

ŞİRKET REDDETTİ

Tylenol'un üreticisi Kenvue, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bağımsız, sağlam bilimsel araştırmaların, asetaminofen almanın otizme neden olmadığını açıkça gösterdiğine inanıyoruz. Aksini iddia eden her türlü görüşe şiddetle karşı çıkıyoruz ve bunun hamile anneler için oluşturduğu sağlık riskinden derin endişe duyuyoruz.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dünya
Meteoroloji uyarı vermişti: Okullar 2 gün tatil edildi
Meteoroloji uyarı vermişti: Okullar 2 gün tatil edildi
İtalya’da Gazze için genel grev: On binler sokaklara indi
İtalya’da Gazze için genel grev: On binler sokaklara indi