Trump'ın otizm yaptığını açıklaması bekleniyor: O ilacın Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı

Başkan Trump ve üst düzey sağlık yetkilileri otizm ile hamilelik sırasında Tylenol kullanımı arasında bir bağlantı kurulduğunu öne sürdü.

Bu ayın başlarında Wall Street Journal tarafından ilk kez bildirilen bu bağlantı, hamileliğin erken döneminde Tylenol'un aktif maddesi olan asetaminofen kullanımına ilişkin tıbbi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Axios'a göre Bu bozuklukla ilgili çürütülmüş teorileri destekleyen Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., otizmin nedenlerine ilişkin bir hükümet raporunun sonuçlarının bu ay açıklanacağını söyledi.

TÜRKİYE’DE DE SATILDIĞI BELİRTİLİYOR

Tylenol'un ve Türkiye'deki parasetamolün, etken maddesinin, hamile kadınlar tarafından kullanıldığında çocuklarda otizm yaptığına dair bir iddia, Beyaz Saray'dan yapılacak bir duyuru ile resmen ilk defa tanınacak.

Trump’ın ABD'de tylenol, Türkiye'de ise parasetamol ismiyle satıldığı belirtilen ilacın otizm yaptığını iddia etmesi bekleniyor.

Yetkililerin ayrıca otizm ile düşük folik asit seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmeleri bekleniyor. İddiaya göre yönetim otizm semptomlarını azaltmanın bir yolu olarak lökovorin olarak bilinen bir folik asit türünü belirleyecek.

KESİN BİR KANI YOK

Bazı araştırmalar, doğum öncesi ağrı kesici ilaçlara maruz kalmanın hem otizm spektrum bozukluğu hem de DEHB riskini artırdığını ortaya koydu.

Ancak İsveç'te 2 milyondan fazla çocuktan elde edilen verilerle yapılan geniş çaplı bir araştırma, geçen yıl bu iki durum arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna vardı.

Daha önce, Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, asetaminofenin ihtiyatlı kullanımı ile fetal gelişim sorunları arasında net bir ilişki olduğuna dair kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı.

ŞİRKET REDDETTİ

Tylenol'un üreticisi Kenvue, yaptığı açıklamada şunları söyledi: