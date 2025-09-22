ABD basınından flaş iddia: Hamas'ın Trump'a mektubu ortaya çıktı

ABD merkezli Fox News’ın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey bir yetkilisi ve müzakerelere katılan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazarak, elinde tuttuğu rehinelerin yarısını serbest bırakması karşılığında Gazze'de 60 günlük ateşkes garantisi vermesini talep etti.

Habere göre, mektup şu anda Katar'da tutuluyor ve bu hafta içerisinde Trump'a teslim edilecek.

Söz konusu haberin ABD’de yayımlanmasının ardından İsrail basını da haberi doğruladı.

Son dakika | Katar Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağını açıkladı

KATAR ARABULUCULUĞU ASKIYA ALMIŞTI

Katar, İsrail'in bu ayın başlarında Doha'da Hamas liderliğini ortadan kaldırmaya çalışmasından bu yana, Gazze'de kalan 48 rehinenin serbest bırakılması için arabuluculuk çabalarını askıya almıştı.

NE OLMUŞTU

İsrail geçen haftalarda Katar’ın başkenti Doha’ya hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi saldırıda Hamas yetkililerinin hedef alındığını açıkladı. Hamas, yöneticilerinin saldırıdan sağ kurtulduğunu duyurdu. Saldırının önceden ABD'ye haber verilmediği iddia edildi. Katar, ABD’nin saldırıya gösterdiği tepkiyi yetersiz bularak Arap ülkelerini acil toplantıya çağırdı ve Hamas İsrail arasında arabuluculuk rolünü askıya aldığını açıkladı.

Körfez ülkelerinden yeni savunma paktı: İsrail saldırırsa 6 ülke savaşa girecek!

Toplantının ardından Katar'ın da dahil olduğu körfez ülkeleri bir ülkeye saldırının hepsine yapılmış sayılacağı NATO benzeri bir savunma paktı üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.