Trump'ın Nobel'i neden alamadığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuelalı muhalif lider Maria Machado'ya verildi.

Ödülün Trump'a verilmemesine Beyaz Saray'dan tepki geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek" ifadesini kullandı.

Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır" demişti.

Nobel'i kazanan Machado ödülünü Trump'a ithaf etti

Washington'dan Trump'ın kazanamadığı Nobel'e tepki

ÖDÜLÜN TRUMP'A NEDEN VERİLMEDİĞİ AÇIKLANDI

Beyaz Saray'dan gelen sitemkar ifadelere Nobel Komitesi'nden yanıt geldi.

Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes'a düzenlediği basın toplantısında Trump ile ilgili bir soru yöneltildi.

Frydnes, ödülün Trump'a verilmemesine ilişkin sorulan soruya "Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz" yanıtını verdi.