Trump’ın gitmesini bekliyorlar: İngiltere Filistin hamlesinin tarihini açıkladı

Başbakan daha önce, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için bir dizi koşulu yerine getirmezse, bu ay New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.

BM Genel Kurulu öncesi İsrail’den skandal hamle: Tanınacak bir Filistin kalmayacak

Dünya liderlerinin katılacağı BM zirvesindeki üst düzey toplantılar 23 Eylül'de başlayacak. Times gazetesine göre Starmer, İngiltere'nin Filistin devletini tanıyacağını resmi olarak açıklamayı Trump'ın ayrılmasından sonraya erteledi.

TRUMP'IN BASIN TOPLANTISINDAN ÇEKİNİLİYOR

Bunun nedeni, iki liderin düzenlemeyi planladıkları perşembe günkü basın toplantısında bu konunun gündemi domine etmesinden korkması.

Başbakan, devletin resmi olarak tanınmasına karşı çıkan ABD yönetimi ile bu konuda anlaşmazlığa düştü. Ancak Fransa, Avustralya ve Kanada gibi diğer ülkeler, BM toplantısında aynı adımı atmayı planladıklarını açıkladılar.

Temmuz ayında Starmer, Gazze'deki insani durumun kötüleşmesi üzerine Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.

'İNGİLTERE'NİN ŞARTLARI GERÇEKLEŞMEDİ'

Ancak İşçi Partisi lideri, İngiltere'nin tanıma kararının şartlı olduğunu ve İsrail'in ateşkes ve iki devletli çözümü sağlayacak uzun vadeli sürdürülebilir barışa taahhüt vermesi ve BM'nin yardım tedarikini yeniden başlatmasına izin vermesi halinde bu kararından vazgeçeceğini belirtti.

Yahudi oyuncu ödül törenine damga vurdu! Sahnede “Filistin’e özgürlük” diye haykırdı: Trump’ı yerden yere vurdu

Fakat, İsrail hükümetinin bu şartlara karşı çıkması nedeniyle üç şartın da yerine getirilmesi olası görünmüyor. İsrail ordusu Gazze'deki soykırımını genişletme planı kapsamında başlattığı kara harekatını 3’üncü gününde devam ettiriyor.

İSRAİL SOYKIRIMI TESCİLLENDİ

Salı günü, BM soruşturma komisyonu, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yaptığını açıkladı.