Trump’a İngiltere ziyaretinde pedofil Epstein şoku

Trump, İngiltere'ye ikinci defa devlet ziyareti için geldi ve çarşamba günü Londra'nın yaklaşık 25 mil batısındaki Windsor Kalesi'nde Kral Charles tarafından görkemli bir törenle karşılanması bekleniyor.

Son Dakika | İngiltere ABD büyükelçisini Epstein bağlantıları sebebiyle kovdu

Trump’ın ziyareti öncesi İngiltere’deki protestocular Windsor Kalesi yakınlarında Trump ve Epstein'ın fotoğrafının yer aldığı dev bir pankart açtılar ve daha sonra ikilinin birkaç fotoğrafını kalenin kulelerinden birine yansıttılar.

ABD Başkanı Trump ve Jeffrey Epstein'ın fotoğrafı Windsor Kalesi'ne yansıtıldı.

Fotoğraf: Anonymous

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, Windsor Kalesi'nde “izinsiz projeksiyon” yapıldığı için dört kişinin “kötü niyetli iletişim” şüphesiyle gözaltına alındığını ve bunun “kamuoyuna yönelik bir gösteri” olduğunu belirtti.

Windsor Kalesi'ne Trump’ın Pedofil Jeffrey Epstein’a yazdığı mektuptan “Jeff, sen en büyüksün!” yazısı da alıntılanarak yansıtıldı.

TRUMP'IN EPSTEİN'A MEKTUBU GÜNDEM OLMUŞTU

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar geçen hafta, Trump'ın 20 yıldan fazla bir süre önce Epstein'a yazdığı iddia edilen bir doğum günü mektubunu kamuoyuna açıkladı, ancak Beyaz Saray mektubun gerçek olmadığını iddia etti.

Mektup, Epstein'ın kurbanlarının fotoğrafları, davayla ilgili haber klipleri ve polis raporlarıyla birlikte kaleye de yansıtıldı.

FBI Direktörü’ne bir şok daha: Pedofil Epstein hakkında sorgulandı hakaretler havada uçuştu

Mektubun yayımlanması, başkanın siyasi açıdan başını ağrıtan bir konuya yeniden dikkatleri çekti.

TRUMP KİTLESİNE UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR

Trump, destekçilerini bu konuyu unutmaya çağırsa da, Epstein'ın suçları ve bu suçları bilen veya ona karışan diğer kişiler hakkında ayrıntılı bilgiye olan ilgi hala yüksek.

Trump, başkan olmadan önce Epstein ile arkadaştı, ancak 2019'da hapishanede ölmeden yıllar önce eski finansçı ile arası açılmıştı.

Doğum günü mektubunda, Trump'ın Epstein'ı “dostum” olarak nitelendirdiği iddia edilen bir diyalogun metni yer alıyordu. Metin, çıplak bir kadının siluetinin kaba bir çiziminin içinde yer alıyordu.