FBI Direktörü’ne bir şok daha: Pedofil Epstein hakkında sorgulandı hakaretler havada uçuştu

Senato'nun Adalet Komisyonu'nda yapılan oturumda, Patel'e Epstein dosyasıyla ilgili tutumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın destekçisi Kirk'ün cinayetiyle ilgili açıklamaları başta olmak üzere birçok konuda sorular soruldu.

EPSTEIN DOSYASI ÜZERİNDEN YÜKLENİLDİ

Patel oturumda, Epstein dosyasındaki merak edilen konuların üzerine gitmemekle eleştirilirken, bazı Demokrat Senatörlerle yaşadığı tartışmada zaman zaman tansiyon yükseldi.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy'nin, Pedofil Epstein'in, çocuklara yönelik fuhuş ağına dahil olan kişileri ABD halkının bilmek istediğini söylemesi üzerine Patel, bu konuya dair "güvenilir bir bilgi" olmadığını dile getirdi.

‘HALKI APTAL YERİNE KOYUYOR’

Demokrat California Senatörü Adam Schiff, Patel'in bu cevabı üzerine FBI başkanına yüklenirken, Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in sorgulanma biçimi ve Adalet Bakanlığına yaptığı açıklama sonrasında başka hapishaneye nakledilmesinde FBI'nın rolünü sorguladı.

Schiff, halkı aptal yerine koymakla itham ettiği Patel'in görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savundu.

‘SİYASİ BİR SOYTARISIN’

Patel ise Schiff hakkında "6 Ocak'ta Russiagate'te yalancı olduğunuzu sayısız kez kanıtladık. ABD Senatosu'nda oturan en büyük sahtekarsınız, bu kurum için bir utanç kaynağısınız ve tam bir korkaksınız. En iyi ihtimalle siyasi bir soytarısınız" ifadelerini kullandı.

CHARLIE KIRK HAKKINDA DA SORGULANDI

Komitedeki Demokrat üyeler, Trump’ın yakın müttefiki sosyal medya fenomeni Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından yanlış şüphelinin yakalanmasına karşın, bu konuda bir sosyal medya paylaşımı yapan FBI Direktörü’nü eleştirdi. Patel’e erken açıklama yaparak olay yerindeki görevlilerin işini zorlaştırmak suçlaması yöneltildi.

FBI LİDERİ YANLIŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cinayet soruşturmasının sürdürüldüğünü kaydeden Patel, zanlı Tyler Robinson dışında 20 civarında kişinin daha ifadesinin alınacağını, cinayete başkalarının da karışmış olabileceğini belirtti.

Patel, Kirk'e silahlı saldırının olduğu günün akşamı, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada suikast şüphelisinin "gözaltında" olduğunu açıklamış, yaklaşık 90 dakika sonra ise, söz konusu kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.