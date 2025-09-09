Trump’a bir Epstein şoku daha: “Cinsel içerikli” mektubu paylaşıldı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri, Başkan Donald Trump’ın pedofil fuhuş ağı oluşturduğu gerekçesiyle yargılanırken hapishanede ölü bulunduğu iddia edilen Jeffrey Epstein’a gönderdiğini öne sürülen “cinsel içerikli” bir mektubu paylaştı.

Bahsi geçen mektubun varlığına dair haber önce Wall Street Journal tarafından yapılmış, ancak Trump bu haberi yalanlayarak gazeteye 10 milyar dolarlık dava açmıştı.

Mektubu paylaşan demokratlar, bu mektubun Trump tarafından Epstein’e gönderildiğini iddia etti.

Donald Trump'ın 2003 yılında Jeffrey Epstein'a gönderdiği iddia edilen imzalı mektup

'ARKADAŞLIK HARİKA BİR ŞEYDİR DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN'

İlk iddiaya göre ise mektubun 2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanan bir hediye paketinin parçası olarak gönderildiği kaydedilmiş, ve Trump’ın imzası bulunduğu belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

BEYAZ SARAY 'YALAN' İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Jeffrey Epstein’in 50. doğum günü için hazırlanan albümde Donald Trump’ın imzasını taşıyan, Trump’ın varlığını inkâr ettği mektubun Kongre’ye sunulmasının ardından Demokratlar Washington’dan açıklama talep ediyor. Beyaz Saray ise varlığı reddedilen mektubun “yalan” olduğunu öne sürmeye devam ediyor.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

