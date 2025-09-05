Epstein Belgeleri: Dağ fare doğurdu

Serra KARAÇAM - halktv.com.tr/ÖZEL

Komitenin açıkladığı belgeler arasında uçuş listeleri, mahkeme dosyaları, Epstein’ın hayatını kaybettiği hapishaneden alınan güvenlik görüntüleri, gizlenmiş kayıtlar, ifade tutanakları ve çeşitli notlar yer alıyor.

Yayımlanan belgeler, daha önce eksik olan hapishane görüntülerini de içeriyor. Bu görüntüler, Epstein’ın ölüm gecesinden yaklaşık 14 saati kapsıyor ve “kayıp dakika”yı da içerecek şekilde ek görsel belgeler sunuyor. Bundan sonra yayımlanacak içeriğin yeni bilgiler barındırma ihtimali var, ancak zamanlaması belirsiz.

KOMİTE ÜYELERİ MAĞDURLARLA BİR ARAYA GELDİ

Komite üyeleri Capitol Hill’de Epstein’ın altı mağduru ile kapalı oturumda bir araya geldi.

Ardından yayımlama başladı. Ancak belgelerin %97si daha önce açıklananlarla aynı. Adalet Bakanlığı kalan belgeleri de yüklemeye devam edecek.

Altı haftalık yaz tatilinden sonra Washington’a dönen Kongre üyeleri haftayı hareketli sona erdirdi.

YENİ BİLGİLER TALEP EDİLDİ

Komite başkanı ve Kentucky Temsilcisi James R. Comer, mali kayıtlar, video kayıtları ve ünlü kişilerle yapılan toplantılara ilişkin bilgileri de talep etti.

Comer ayrıca Epstein’ın uzun süreli ortağı Ghislaine Maxwell tarafından 50. doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşlarının yazılarının derlendiği “doğum günü kitabını” da istedi.

Ağustos’ta Komite Başkanı Comer, Epstein ile ilgili belgeler için ABD Adalet Bakanlığı’na celp çıkardı.

Başkan Comer, Adalet Bakanlığı, mağdur kimliklerinin ve herhangi bir çocuk istismarı materyalinin gizliliğini sağlayarak bu belgeleri sunmaya devam edeceğini belirmişti.

COMER BASKI ALTINDA

Comer , ABD Adalet Bakanlığı’nın Komiteyi 18 Ağustosta Epstein ile ilgili belgeleri sağlamaya başlayacağı konusunda bilgilendirmişti.

Trump’ın müttefiki olarak bilinen Comer, geçen ay alt komite toplantısındaki oylama ardından baskıya maruz kaldı.

Birkaç Cumhuriyetçi Demokratlarla birlikte lehte oy kullanınca Comey hükümete daha fazla belge talebiyle celp göndermek zorunda kaldı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

Epstein’ın mal varlığının tasfiye memurlarına gönderilen celp, federal yetkililer tarafından toplanan Epstein dosyalarının ilerisine atılan önemli bir adım. Bu adımla Temsilciler Meclisi soruşturmasını genişletmeye yönelik ilk taş döşenmiş oldu.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Temsilci Robert Garcia da yaptığı açıklamada “Dikkatli bir incelemenin ardından, Gözetim Komitesi Demokratları, Adalet Bakanlığı’ndan alınan belgelerin yüzde 97’sinin zaten kamuya açık olduğunu tespit etti. Belgelerde herhangi bir müşteri listesine ya da mağdurlar için şeffaflığı veya adaleti artıracak herhangi bir unsura yer verilmemektedir” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Levitt, kendisine Başkan Trump'ın Epstein dosyalarının aldatmaca olduğunu ifade ettiği hatırlatılıp "hangi kısmı aldatmaca?" diye sorulunca "Demokratlar 4 yıl Beyaz Saray'daydı, hiç bir şey yapmadılar. Şimdi biz belgeleri açıkladık, işte bu kısmı" yanıtını verdi.