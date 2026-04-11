Trump ve Netanyahu birbirine girdi

ABD merkezli CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail’in Lübnan ile ateşkes görüşmeleri talep etmesinden kısa süre önce Trump ve Netanyahu telefonda görüştü. Kaynaklar, görüşmenin “gergin” geçtiğini belirtti.

NETANYAHU TEK TARAFLI ATEŞKES ENDİŞESİ YAŞADI

Kaynakların aktardığına göre, Netanyahu görüşmenin sonunda eğer Lübnan ile görüşme talep etmezse Trump’ın tek taraflı ateşkes ilan edebileceğini anladı. Bu görüşme, iki lider arasında Lübnan konusunda yapılan üçüncü telefon konuşması oldu. Salı günü Trump, İran’da ateşkes ilan etmeden önce de başka bir görüşme daha gerçekleşti.

LÜBNAN'IN ATEŞKES DIŞINDA TUTULMASINI İSTEMİŞ

Kaynaklar, salı günkü görüşmede Netanyahu’nun, Trump’ı Lübnan’ın İran ateşkesinin dışında tutulması konusunda ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

İsrail basınından Netanyahu iddiası: Yolsuzluk davasından kaçmak için savaş çıkarıyor

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN YALANLAMA, BEYAZ SARAY'DAN YANIT YOK

CNN’in haberine ilişkin Netanyahu’nun ofisi, haberi “yalan haber” olarak nitelendirerek görüşmeyi “dostane” bir şeklinde tanımladı. Beyaz Saray ise CNN’in sorusuna herhangi bir yanıt vermedi.

İsrail ateşkes öncesi “son darbe” peşinde: Lübnan için ek süre talebi

LÜBNAN İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE TALİMATI, ATEŞKES YOK

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurmuştu. Ancak Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini, ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.