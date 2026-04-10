İsrail basınından Netanyahu iddiası: Yolsuzluk davasından kaçmak için savaş çıkarıyor

İsrail basınında yer alan çarpıcı bir iddia, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun savaş yönetimiyle yargı süreci arasında bağlantı kurdu. Ülkenin etkili yayın organlarından Kanal 13’teki analizde, Netanyahu’nun yolsuzluk davasından kaçış planı olduğu öne sürüldü.

KRA: "KÜSTAHLIĞIN SINIRI YOK"

Analizci Baruch Kra, Netanyahu’nun mahkeme sürecini engellemek için attığı adımları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Netanyahu o kadar emin ki... Hakimlerin duruşmaları iptal etmeye devam edeceğinden; henüz bir erteleme talebinde bulunmadan, tam da ifadesinin başlaması gereken günde kabineyi topluyor. Küstahlığın sınırı yok”

"MAYIS ORTASINA KADAR YOLU TÜKENEBİLİR"

Kra’ya göre, Netanyahu’nun özgürlüğü ile hapis cezası arasında sadece birkaç hafta var. Analizci, süreci şöyle özetledi:

“En fazla 12 duruşma kaldı. Eğer dava kesintisiz devam ederse, en geç mayıs ortasına kadar Netanyahu’nun yolu tükenecek”

SAVAŞ MAZERETİ VE SİYASİ AF PLANI

Haberde, Netanyahu’nun mahkemeye sunduğu “Savaş ve devlet işleri nedeniyle çok meşgulüm” mazeretinin planlı bir strateji olduğu vurgulandı. İddiaya göre, devam eden her çatışma bu mazereti mahkeme nezdinde güçlendiriyor. Ayrıca Netanyahu’nun, ifade sürecini uzatarak “Ülkeyi kurtarmak için bu yükten kurtulmalıyım” diyerek kendine siyasi af yolu açmaya çalıştığı öne sürüldü. Eğer dava hızla sonuçlanırsa, bu af planlarının da suya düşeceği belirtildi.