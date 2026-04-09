Trump'ın 'Lübnan' uyarısına Netanyahu'dan 'durmayacağız' yanıtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın kendisini "Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltması için uyardım" şeklindeki açıklamasının ardından sosyal medya X hesabından videolu açıklama yayınladı.

Netanyahu, açıklamasında, "Lübnan'da ateşkes yok, Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyor ve güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Lübnan ile 'doğrudan müzakere' talimatı

"BİBİ İLE KONUŞTUM VE O DA BU KONUYU BİRAZ DAHA SAKİNLEŞTİRECEK"

Amerikan NBC News kanalına telefonla kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmesini anlatan Trump, "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor" dedi.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğunu belirten Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla "azalttıklarını" savundu.

TRUMP "İYİMSER"MİŞ

ABD Başkanı Trump, aynı görüşmede, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından dolayı "çok iyimser" olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını belirtti.

Trump, devamında "İranlı liderler, toplantılarda basına yaptıklarından çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeye razı oluyorlar. Unutmayın, şu anda askeri güçleri yok" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: LÜBNAN'DA ATEŞKES YOK

Netanyahu, paylaştığı videolu mesajının tamamında şunları söyledi:

"Sevgili vatandaşlarım, sizlerle gurur duyuyorum. Güçlü durmaya devam ediyorsunuz. Sizlere şunu söylemek istiyorum: Lübnan'da ateşkes yok. Hizbullah'a tüm gücümüzle vurmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi geri getirene kadar durmayacağız. Hem İran'a hem de 'Şer Ekseni'ne karşı kazandığımız devasa başarılar, İsrail'in bölgedeki konumunda tarihi bir değişim yarattı. Bu başarılar aynı zamanda geçmişte sahip olmadığımız ülkelerle olan bağlarımızda da bir değişim getirdi. Lübnan hükümetinden bizimle barış müzakerelerine başlama yönünde gelen mükerrer taleplerin ardından, dün akşam kabineye iki hedefi gerçekleştirmek üzere Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama talimatı verdim: Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail ve Lübnan arasında kalıcı ve tarihi bir barış anlaşması. İsrail her zamankinden daha güçlü, İran ise her zamankinden daha zayıf. Ben zaten dört Arap ülkesiyle barış anlaşması getirdim; daha fazlasını da getirmeye niyetliyim. Gerçek barış, güçten gelen barıştır."

TRUMP'IN DUYURDUĞU 'GEÇİCİ ATEŞKES'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattığı savaşta İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Savaşın başlamasıyla enerji piyasalarında kriz yaşanırken, Hürmüz'ün kapanmasıyla da Trump'ın üzerindeki baskı daha da arttı.

NATO ve Avrupa ülkelerinden de destek göremeyen Trump, İran'ın sunduğu 10 maddeyi kabul ederek, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 8 Nisan'da saat 01.30 sularında 2 haftalık geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump'ın açıklamasının ardından savaştaki hedeflerine ulaştıklarını kaydeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.