Netanyahu'dan Lübnan ile 'doğrudan müzakere' talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıkladı. Netanyahu, müzakerelere en kısa sürede başlanacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılan iki haftalık ateşkeste henüz 24 saat dolmadan Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

DOĞRUDAN MÜZAKERELERE BAŞLAMA TALİMATI

Netanyahu yaptığı açıklamada, dün toplanan Güvenlik Kabinesi'ne Beyrut yönetimiyle mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurdu.

"MÜZAKERELER, BARIŞÇIL İLİŞKİLER KURULMASINA ODAKLANACAK"

Netanyahu, konuya ilişkin açıklamasında, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, doğrudan müzakerelerin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında "barışçıl ilişkiler kurulmasına" odaklanacağını ileri sürdü.

İSRAİL 100 HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

SALDIRILARDA EN AZ 254 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

