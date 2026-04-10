Ateşkeste Lübnan bilmecesi çözüldü: Trump kabul etti Netanyahu kızınca vazgeçti

ABD basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump başlangıçta Lübnan’ı İran ile varılan ateşkes anlaşmasının kapsamına almayı kabul etti. Ancak Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD’nin tutumu değişti.

ABD ile İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık geçici ateşkesin kapsamına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. CBS’nin “çok sayıda diplomatik kaynak”a atıfta bulunarak yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump başlangıçta Lübnan’ı da ateşkes kapsamına almayı kabul etmişti. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu’nun talebi üzerine kabul ettiği bu vaatten vazgeçti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI DUYURMUŞTU

Bu bilginin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da daha önce kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Bir Beyaz Saray yetkilisi CBS’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkesin yürürlüğe girdiği gün Pakistan’ın arabuluculuğunda belirlenen şartları kabul ettiğini söyledi.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ SONRASI TUTUM DEĞİŞTİ

Ancak habere göre, ABD’nin tutumu, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan bir telefon görüşmesinin ardından değişti. Bu görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Beyaz Saray’dan konuya dair henüz bir yorum gelmedi.

NETANYAHU’DAN LÜBNAN İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE TALİMATI

Perşembe günü yeni bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetine Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlaması talimatını verdiğini duyurdu. Bu açıklama, Başkan Trump’ın İsrail’e itidal çağrısında bulunduğu ve Avrupalı liderlerin İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının, İran’la sağlanan kırılgan ateşkesi bozma tehlikesi yarattığı uyarısında bulunduğu bir güne denk geldi.

NE OLMUŞTU

ABD-İran arasında ateşkesi iki taraf da duyurduktan sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin İran ve Lübnan dahil müttefiklerini de kapsadığını açıklamıştı. Bu sonuca işaret eden İran açıklamasına ve 10 maddelik talebe ise Beyaz Saray’dan ilk başta karşı çıkılmamıştı.

Ancak Netanyahu, bu duyurulardan kısa süre sonra “Lübnan'da ateşkes yok” dedi. İsrail Başbakanı, “Hizbullah'a güç kullanarak saldırmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun bu açıklamayı Trump ile konuşup ABD’nin tutumunu değiştirmesini sağladıktan sonra yaptığı belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

