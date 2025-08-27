Trump Soros'u hedef aldı: Nefes bile alamayacaklar

ABD Başkanı Trump, son olarak Los Angeles’taki göçmen karşıtı politikalar sebebiyle Beyaz Saray’a karşı başlayan eylemlere destek verdiği gerekçesiyle George Soros ve “psikopat” çetesinin yargılanması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yahudi iş insanı George Soros’u ABD’deki hükümet karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle hedef aldı.

Soros ve oğlunun organize suçları düzenleyen RICO yasası kapsamında yargılanması gerektiğini savunan ABD Başkanı, iş insanı ve “meczup” arkadaşlarının ABD’ye büyük zararlar verdiğini belirtti.

Soros ve onun “psikopat” çetesine “dikkatli olun sizi izliyoruz” diyen Trump, bu kişilerin nefes almaya dahi fırsat bulamayacağını söyledi.

‘SOROS YARGILANMALI’

ABD Başkanı kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden milyarder iş insanı ve oğlunu hedef alırken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“George Soros, ve onun biricik fevkalade Radikal Sol oğlu, Şiddetli Protestolara verdikleri destek ve ABD’nin dört bir yanındaki birçok eylemleri sebebiyle sebebiyle RICO kapsamında [Organize suçlara karşı suçlamalar] yargılanmalı.

SOROS’UN PSİKOPAT ÇETESİ ABD'YE BÜYÜK ZARAR VERDİ

Bu meczupların Amerika’yı parçalamalarına artık izin vermeyeceğiz, NEFES almaya ve ÖZGÜRLÜĞE bile fırsat bulamayacaklar. Soros ve onun psikopat çetesi, ülkemize büyük zarar verdi! Bu onun kaçık Batı Yakası arkadaşlarını da kapsıyor. Dikkatli olun, sizi izliyoruz! Konuya ilginiz için teşekkür ederim!”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

