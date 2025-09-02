Trump itiraf etti: İsrail lobisi artık güçlü değil

ABD Başkanı Donald Trump “İsrail lobisinin” Washington’da eskisi kadar güçlü olmadığını söyledi.

Dailiy Caller’la yaptığı bir röportajda konuşan ABD Başkanı, İsrail lobisinin eskiden ABD siyasetini “domine” ettiği dönemler olduğunu ancak artık Amerikan politikacılar üzerindeki etkisinin önemli ölçüde azaldığını kaydetti:

“İsrail gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Kongre üzerindeki kontrol tamamen onlardaydı. Artık değil.”

'İSRAİL İÇİN KİMSE BENDEN FAZLA ŞEY YAPMADI'

Kendi partisi olan Cumhuriyetçi Partililerde İsrail’e yönelik değişen fikirlere de değnen Trump, özellikle partinin genç üyeleri arasında İsrail’e desteğin azaldığını söyledi. İsrail’e yönelik “sarsılmaz desteğin artık mazide kaldığına” dikkat çekti.

Ancak İsrail’e yönelik değişen fikirlere karşın ABD Başkanı, “İsrail için kimse benden fazla şey yapmadı” diyerek İran’ın nükleer tesislerine ABD’nin hava saldırılarını hatırlattı. İsrail’e karşı tehditleri “sildik” dedi.

Trump, “İsrail savaşı kazanıyor ancak halkla ilişkiler dünyasında kaybediyor” dedi.

İSRAİL'E DESTEK CUMHURİYETÇİLERİ KARIŞTIRDI

Beyaz Saray liderinin bu yorumu, Cumhuriyetçi Parti içerisinde İsrail’e verilen desteğe ilişkin tartışmaların alevlendiği süreçte geldi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi ve Trump’ın yakın müttefiki Marjorie Taaylor Greene, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım” olarak nitelemişti.

Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon da İsrail'in ABD'nin müttefiki olarak güvenilirliğini sorguladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetini güvenilmez olmakla suçladı.

İsrail'in Amerikan siyasetindeki etkisi ve Filistin halkına karşı işlediği suçlara karşı çıkan hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler ABD’de Tel Aviv yönetimine yönelik desteğe ilişkin tartışmaları fitilliyor.

Eleştirenler, Trump'ın Filistinlilere zarar veren politikaları desteklerken İsrail ve Netanyahu'nun yanında yer almaya devam ettiğini söylüyor.

