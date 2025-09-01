Trump İsrail’e izin verdi: Batı Şeria’da ilhak kararını Netanyahu verecek

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi pazar akşamı toplandı. Görüşmede İsrail’in hukuksuz şekilde işgal ettiği Filistin’in Batı Şeria bölgesinin ilhak edilmesi tartışıldı.

Batı Şeria’nın ilhakı, Fransa’nın çağrısıyla başlayan, İngiltere, Kanada, Avustralya ve birçok Batı ülkesinin destek verdiği, bölgede iki devletli çözüm kapsamında Filistin Devleti’nin tanınmasına ilişkin sürece cevap olarak düşünülüyor.

Bahsi geçen ülkelerin Filistin’i tanıma kararını eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu’nda açıklaması bekleniyor.

TRUMP KARIŞMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Tel Aviv kabinesi Batı Şeria’nın ilhakını görüşürken İsrail basını da bu hamleye karşı ABD’nin tavrına ilişkin bir iddia ortaya attı. The Jerusalem Post’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli yetkililerin “egemenlik kurma” olarak adlandırdığı, Batı Şeria’nın ilhakına karışmayacağını, kararın İsrail’de olduğunu söyledi.

AŞIRI SAĞCI BAKAN BASKI YAPIYOR

Habere göre Netanyahu kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria için kapsamlı, “sembolik olmayan” bir ilhak için baskı yapıyor.

Smotrich, Fransa önderliğinde başlayan Filistin çağrısına misilleme olarak bu adımın atılması için defalarca Netanyahu’ya konuyu açtı.

NETANYAHU TEMKİNLİ

İlhaka ilişkin, son karar Netanyahu’ya bırakılırken, İsrail kabinesinin belli alanlarda “egemenlik uygulama” fikrini ciddi şekilde düşündüğü aktarılıyor.

Ancak, ABD’nin olur vermesine karşın, Gazze’deki soykırım sebebiyle zaten uluslararası desteği büyük oranda kaybeden Netanyahu’nun böyle bir hamleye girişmeden önce temkinli olduğu belirtiliyor.

