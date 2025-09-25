Trump Erdoğan'ın da olduğu toplantıda açıkladı: İsrail'i kızdıracak vaat

Politico’nun görüşmeler hakkında bilgi sahibi 6 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Başkan Donald Trump salı günü yapılan toplantıda aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu Arap ve Müslüman liderlere, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceği sözünü verdi.

Bu kişilerden ikisi, Trump'ın bu konuda kararlı olduğunu ve başkanın Filistin Devleti tarafından yönetilen Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine söz verdiğini söyledi.

ATEŞKES UFUKTA YOK

Görüşmelere aşina olan bir başka kişi ise, Trump'ın güvencesine rağmen, İsrail'in Gazze'de yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü savaşı sona erdirecek bir ateşkesin henüz ufukta görünmediğini belirtti.

Konuya aşina olan diğer iki kişi ise, Trump ve ekibinin, ilhak vaadi ve savaş sonrası güvenlik gibi diğer ayrıntıları da içeren, savaşı sona erdirmeye yönelik Beyaz Saray’ın planını özetleyen bir kitap sunduğunu söyledi.

WITKOFF BATI ŞERİA'YA DEĞİNMEDİ

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff çarşamba günü teklifle ilgili bazı ayrıntılar verdi. New York'taki Concordia zirvesinde yaptığı açıklamada, “Gazze'de Orta Doğu barışı için Trump'ın 21 maddelik planını sunduk” dedi. Ancak Batı Şeria ile ilgili bir yorum yapmadı.

“Bence bu plan İsrail'in endişelerini ve aynı zamanda bölgedeki tüm komşuların endişelerini de ele alıyor.”

ERDOĞAN VE TRUMP BUGÜN GÖRÜŞECEK

Trump, Birleşmiş Milletler genel merkezinde sekiz Arap ve Müslüman ülkeyle yapacağı toplantı öncesinde gazetecilere, bunun günün “en önemli” toplantısı olduğunu söyledi, ancak gazetecilerle konuşmadan ayrıldı ve katılımcılar henüz görüşmelerinin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Son dakika | Erdoğan - Trump görüşmesine saatler kala flaş son dakika değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı Fox News Channel'da verdiği röportajda toplantıyı “verimli” olarak nitelendirdi, ancak ayrıntılara girmedi. Erdoğan ve Trump perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşecek.

Arap liderler, Trump'ın Filistin devletinin tanınmasına karşı çıkmasından ve Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılarını desteklemeye devam etmesinden rahatsız.

İsrail, bu ayın başlarında Hamas yetkililerini barış görüşmeleri için Katar'da bulundukları sırada ortadan kaldırmaya çalışarak saldırılarını Gazze'nin ötesine genişletti. Salı günkü toplantıya girerken yetkililer, İsrail'in Batı Şeria'ya herhangi bir saldırısının Abraham Anlaşmaları'nın çökmesine yol açabileceğini ABD başkanına iletti.

Trump'ın ilk döneminin en önemli dış politika başarısı olan anlaşmalar, İsrail ile birkaç Arap ülkesi arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor.

NE OLMUŞTU

Birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı, İsrail'de Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tamamını veya bir kısmını ilhak etmesi yönünde çağrılara yol açtı.

Son dakika | Rusya'dan Trump'a savaş cevabı

Hükümetinin aşırı sağcı bazı üyeleri, mevcut durumu İsrail sağının uzun süredir peşinde olduğu bu toprakları ilhak etme hedefini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görüyor. İsrail'de gelecek yıl seçimler yapılacak olması nedeniyle Netanyahu, bu konuda bir şeyler yaparak sert çizgiyi savunan destekçilerine hitap etme fırsatı görebilir.

ARAPLAR 'BATI ŞERİA KIRMIZI ÇİZGİ' DEDİ

Arap ve Avrupalı yetkililer, Batı Şeria'nın resmi olarak ilhak edilmesinin iki devletli çözüm için son umutları da yok edeceği konusunda uyarıda bulundu. Arap ülkeleri, bunun İsrail'in Orta Doğu'ya daha fazla entegre olması için tüm umutları sona erdirecek bir kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Netanyahu pazartesi günü Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşecek. Arap yetkililer ve diğerleri, Trump'ın nihayet 64.000'den fazla Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü savaşı sona erdirmek için İsrail liderine daha fazla baskı yapmaya karar verip vermeyeceğini merak ediyor.