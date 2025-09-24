Son dakika | Rusya'dan Trump'a savaş cevabı

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın önce BM Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, daha sonra sosyal medya platformu üzerinden Rusya'ya yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Trump'ın Rusya'nın "kağıttan kaplan" olduğunu ve ekonomisinin çökmenin eşiğinde durduğunu belirterek bu kapsamda Ukrayna'nın kaybettiği bütün toprakları geri alabileceğini söyleyen açıklamalarına karşı Rus sözcü, "Rusya kağıttan kaplan değil bir ayıdır. Ve kağıttan ayılar olmaz" dedi.

RUS EKONOMİSİ İSTİKRARINI KORUYOR

Peskov'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca ve farklı duygularla bizim ayımızı tanımladı, bunu kendiniz de hatırlayabilirsiniz. Burada kağıt üzerinde bir şey yok, Rusya istikrarını koruyor, Rusya makroekonomik istikrarını koruyor."

'SAVAŞIN EN KRİTİK AŞAMASINDAYIZ'

“Şu anda savaşın en kritik aşamasındayız ve bu oldukça kader belirleyici. Çocuklarımız, torunlarımız ve onların geleceği için bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Rusya savaşı kazanmalı.”

'EKONOMİMİZ YAPTIRIMLARA UYUM SAĞLADI'

Rusya'nın ekonomisinin krize doğru sürüklendiği iddialarına da cevap veren Peskov yaptırımlara uyum sağladıklarını belirtti.

“Bunu Washington'dan defalarca duyduk, Avrupa başkentlerinden de duyduk. Ancak çok zaman geçti. Rus ekonomisi, cephenin tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak şekilde özel askeri operasyonun gerekliliklerine büyük ölçüde uyum sağladı.”

'TRUMP AVRUPA'YA PAHALIDAN GAZ SATMAK İSTİYOR'

ABD Başkanı Trump’ın bir iş insanı olduğuna dikkat çeken Peskov, Beyaz Saray’ın Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama niyetine ilişkin Trump’ın ucuz Rus gazı yerine Avrupalılara pahalı ABD gazı satmak istediğini söyledi.

“Başkan Trump, ABD’nin ekonomik çıkarlarını güvence altına alma niyetini hiçbir zaman gizlememiştir. En basit yol, tüm dünyanın Amerikan petrolünü ve daha pahalı Amerikan sıvılaştırılmış gazını satın almasını sağlamaktır.”

PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı arasındaki potansiyel görüşmeye de değinen Peskov tarafların hazırlanmadan yapacağı bir görüşmenin ancak bir "halkla ilişkiler kampanyası olacağını" söyledi.

