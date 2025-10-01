Trump anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı

Trump anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump Harvard Üniversitesi'ne aylar süren baskı sonucu anlaşmanın yakın olduğunu söyledi. Anlaşma, kesinleşirse, Trump yönetiminin yükseköğretimi yeniden şekillendirme çabaları kapsamında üniversiteye baskı uyguladığı aylar süren federal fon tartışmalarının ardından imzalanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Harvard Üniversitesi ile milyonlarca dolarlık bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu ve bu anlaşmanın, Beyaz Saray'ın yükseköğretimi yeniden şekillendirme çabalarına karşı direnişi simgeleyen aylar süren çıkmazı sona erdireceğini söyledi.

2025/03/29/harvarddd.jpg
Harvard Üniversitesi

Trump yönetimi ile anlaşma imzalayan en son üniversite olacak olan Harvard, hükümetin üniversiteye yönelik açtığı bir dizi soruşturmanın sona ermesini istiyor. Bu soruşturmalar, Trump’ın üniversiteleri kendi siyasi amacına uygun şekilde yönlendirmek istemesi ve Harvard’ın bunu reddetmesinin ardından başladı.

'500 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLER'

Başkan Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, “Anlaşmaya çok yaklaştık” dedi. Ayrıntıların son halini aldığını da ekleyen Trump, “Yaklaşık 500 milyon dolar ödeyecekler” iddiasında bulundu.

'MESLEK OKULLARINA İHTİYACIMIZ VAR'

Trump, eğitim bakanı Linda McMahon'ın “son ayrıntıları tamamladığını” söyledi. Planın, Harvard'ın meslek okulları işletmesi olduğunu da ekledi.

“İnsanlara yapay zeka ve birçok başka şey öğretilecek. Motorlar, birçok şey. Meslek okullarına, insanlara ihtiyacımız var.”

Trump'ın anlaşmadaki en büyük önceliği, Harvard'dan işgücü geliştirme programlarına 500 milyon dolar harcama taahhüdü almaktı.

MAHKEME HARVARD LEHİNE KARAR VERDİ

Harvard, bahar aylarından bu yana akademik özgürlük ve demokrasi için Trump'a karşı konumlandı ve potansiyel anlaşma, üniversitenin federal mahkemede önemli bir zafer kazanmasından birkaç hafta sonra geldi.

Trump’ın Harvard tehdidine yargı freni: Fon kesintisi anayasaya aykırı bulunduTrump’ın Harvard tehdidine yargı freni: Fon kesintisi anayasaya aykırı bulundu

Eylül ayı başında, Boston'daki bir federal yargıç, hükümetin Harvard'ın usul ve anayasal haklarını ihlal ettiğine karar vererek, Trump yönetimine bahar aylarından bu yana kesilen milyarlarca dolarlık federal araştırma hibelerini geri vermeye başlamasını emretti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Dünya
Depremden korkunç görüntüler: Kilisenin devrilmesi anbean kameraya yansıdı
Depremden korkunç görüntüler: Kilisenin devrilmesi anbean kameraya yansıdı
Almanya alarma geçti: Oktoberfest'e bomba tehdidi engeli
Almanya alarma geçti: Oktoberfest'e bomba tehdidi engeli