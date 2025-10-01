Trump anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Harvard Üniversitesi ile milyonlarca dolarlık bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu ve bu anlaşmanın, Beyaz Saray'ın yükseköğretimi yeniden şekillendirme çabalarına karşı direnişi simgeleyen aylar süren çıkmazı sona erdireceğini söyledi.

Harvard Üniversitesi

Trump yönetimi ile anlaşma imzalayan en son üniversite olacak olan Harvard, hükümetin üniversiteye yönelik açtığı bir dizi soruşturmanın sona ermesini istiyor. Bu soruşturmalar, Trump’ın üniversiteleri kendi siyasi amacına uygun şekilde yönlendirmek istemesi ve Harvard’ın bunu reddetmesinin ardından başladı.

'500 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLER'

Başkan Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, “Anlaşmaya çok yaklaştık” dedi. Ayrıntıların son halini aldığını da ekleyen Trump, “Yaklaşık 500 milyon dolar ödeyecekler” iddiasında bulundu.

'MESLEK OKULLARINA İHTİYACIMIZ VAR'

Trump, eğitim bakanı Linda McMahon'ın “son ayrıntıları tamamladığını” söyledi. Planın, Harvard'ın meslek okulları işletmesi olduğunu da ekledi.

“İnsanlara yapay zeka ve birçok başka şey öğretilecek. Motorlar, birçok şey. Meslek okullarına, insanlara ihtiyacımız var.”

Trump'ın anlaşmadaki en büyük önceliği, Harvard'dan işgücü geliştirme programlarına 500 milyon dolar harcama taahhüdü almaktı.

MAHKEME HARVARD LEHİNE KARAR VERDİ

Harvard, bahar aylarından bu yana akademik özgürlük ve demokrasi için Trump'a karşı konumlandı ve potansiyel anlaşma, üniversitenin federal mahkemede önemli bir zafer kazanmasından birkaç hafta sonra geldi.

Trump’ın Harvard tehdidine yargı freni: Fon kesintisi anayasaya aykırı bulundu

Eylül ayı başında, Boston'daki bir federal yargıç, hükümetin Harvard'ın usul ve anayasal haklarını ihlal ettiğine karar vererek, Trump yönetimine bahar aylarından bu yana kesilen milyarlarca dolarlık federal araştırma hibelerini geri vermeye başlamasını emretti.