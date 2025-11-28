Trakya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan denetim ve operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde sürdürülen rutin denetim ve kontrollerde, şüpheli görülen şahıslar durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde 10 yabancı uyruklu şahsın Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerindeki idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Bölgedeki diğer iller olan Kırklareli ve Tekirdağ'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda bu iki ilde toplam 9 düzensiz göçmen daha yakalanarak muhafaza altına alındı.

İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battıİzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı

İRAN VE PAKİSTAN UYRUKLULAR GERİ GÖNDERME MERKEZİNE

Operasyonlar kapsamında yakalanan düzensiz göçmenlerin İran ve Pakistan uyruklu oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek ve idari süreçlerin işletilmesi amacıyla Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi ile ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

