Topun çarptığı 17 yaşındaki sporcu öldü

Topun çarptığı 17 yaşındaki sporcu öldü
Yayınlanma:
17 yaşındaki Avustralyalı bir kriket oyuncusu, top çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sporcunun kulübü perşembe günü yaptığı açıklamada, “tamamen yıkıldıklarını” belirtti.

17 yaşındaki Ben Austin'in salı günü Melbourne'da oynanan Twenty20 maçından önce, kask takmış halde ağların içinde otomatik bowling makinesine karşı oynadığı sırada baş ve boyun bölgesinden topun çarpması sonucu yaralandığı bildirildi.

Avustralya’da silahlı saldırıda 2 polis öldüAvustralya’da silahlı saldırıda 2 polis öldü

Acilen hastaneye kaldırılan Austin, çarşamba günü hayatını kaybetti.

‘VEFATINDAN DOLAYI YIKILDIK’

Ferntree Gully Kriket Kulübü yaptığı açıklamada, “Ben'in vefatından dolayı kesinlikle yıkıldık ve onun ölümünün etkisi kriket camiamızın tüm üyeleri tarafından hissedilecek” dedi.

Avustralya sığınmacıları o ülkeye gönderecekAvustralya sığınmacıları o ülkeye gönderecek

‘HARİKA BİR GENÇ ADAM’

Austin, kulübü tarafından “yıldız kriket oyuncusu, büyük lider ve harika bir genç adam” olarak görülen, gelecek vaat eden bir atıcı ve vurucu idi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Dünya
Yeni Kaledonya'da seçim tarihi belli oldu
Yeni Kaledonya'da seçim tarihi belli oldu
Teknoloji devine şok: Kârı yüzde 83 düştü
Teknoloji devine şok: Kârı yüzde 83 düştü