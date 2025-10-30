Topun çarptığı 17 yaşındaki sporcu öldü

17 yaşındaki Ben Austin'in salı günü Melbourne'da oynanan Twenty20 maçından önce, kask takmış halde ağların içinde otomatik bowling makinesine karşı oynadığı sırada baş ve boyun bölgesinden topun çarpması sonucu yaralandığı bildirildi.

Acilen hastaneye kaldırılan Austin, çarşamba günü hayatını kaybetti.

‘VEFATINDAN DOLAYI YIKILDIK’

Ferntree Gully Kriket Kulübü yaptığı açıklamada, “Ben'in vefatından dolayı kesinlikle yıkıldık ve onun ölümünün etkisi kriket camiamızın tüm üyeleri tarafından hissedilecek” dedi.

‘HARİKA BİR GENÇ ADAM’

Austin, kulübü tarafından “yıldız kriket oyuncusu, büyük lider ve harika bir genç adam” olarak görülen, gelecek vaat eden bir atıcı ve vurucu idi.