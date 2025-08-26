Avustralya’da silahlı saldırıda 2 polis öldü

Avusturalya’nın Victoria eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Porepunkah kasabasında, yerel saat ile 10.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği, 1 polisin yaralandığı bildirildi.

Victoria Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, saldırganın olay yerinden kaçtığı ve şu an nerede olduğunun bilinmediği kaydedilirken, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

HALKA 'EVDE KALIN' UYARISI

Porepunkah ve çevresindeki halktan, ikinci bir duyuruya kadar evlerinde kalmalarını ve bölgeye seyahat etmekten kaçınmalarını istendiği ifade edildi.