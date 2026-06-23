Taliban heyetine vize çıktı, Avrupa karıştı! İnsan hakları örgütleri karara ateş püskürdü

Avrupa Birliği (AB), Afganistan’da 2021 yılında yeniden iktidara gelen Taliban ile dolaylı temas kurma sürecinde kritik bir eşiğe geldi. Brüksel’de yapılması planlanan göç odaklı toplantı için Taliban temsilcilerine vize verilmesi, Avrupa kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Belçika’nın başkent Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıya katılmaları amacıyla Taliban’a bağlı beş kişilik bir heyete vize onayı verildiği açıklandı. Yetkililer, yapılan güvenlik incelemelerinde söz konusu kişilerin "herhangi bir tehdit oluşturduğuna dair bulguya rastlanmadığını" belirtti. Verilen vizelerin ise son derece sınırlı kapsamda olduğu, yalnızca Belçika topraklarında geçerli olduğu ve Schengen Bölgesi’nin tamamını kapsamadığı ifade edildi. Ayrıca izinlerin yalnızca tek günlük kullanım için düzenlendiği bildirildi.

ANA GÜNDEM MADDESİ GÖÇ POLİTİKALARI

Toplantının kesin tarihi güvenlik gerekçeleriyle kamuoyuna açıklanmazken, AB kaynakları görüşmenin vize onaylarının ardından kısa süre içinde yapılmasının beklendiğini aktardı. Brüksel’deki masada ana gündem başlığının göç politikaları ve Avrupa’da kalma hakkı bulunmayan Afgan vatandaşlarının geri gönderilme süreçleri olarak belirtildi.

Avrupa Komisyonu, Mayıs ayında Taliban yetkilileriyle geri kabul ve göç yönetimi konularını ele almak üzere teknik düzeyde bir görüşme planlandığını duyurmuştu. Komisyon, bu temasların Taliban yönetiminin tanınması anlamına gelmediğini özellikle vurgulayarak, görüşmelerin yalnızca pratik göç sorunlarına odaklandığını ifade etti.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ

Ancak süreç, uluslararası insan hakları çevrelerinde ciddi tepkiyle karşılandı. İnsan hakları kuruluşları Human Rights Watch ve Amnesty International başta olmak üzere birçok STK, Taliban ile kurulacak her türlü temasın meşruiyet algısı yaratabileceğini ve Afganistan’a yönelik geri gönderme politikalarını hızlandırabileceğini vurguladı. Kuruluşlar, özellikle kadınlar ve kız çocuklarına yönelik ağır kısıtlamalar nedeniyle Taliban yönetiminin insan hakları siciline dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Karar Belçika içinde de ciddi bir siyasi tartışma yarattı. Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Taliban heyetinin Brüksel’e davet edilmesine karşı olduğunu açıkça ifade etse de, Belçika’nın AB kurumlarına ev sahipliği yapması nedeniyle vize talebini reddetme yetkisinin sınırlı olduğunu savundu.

Tüm bu gelişmeler, Avrupa Birliği’nin göç yönetimi ile insan hakları ilkeleri arasında nasıl bir denge kuracağına dair tartışmayı daha da alevlendirdi. Brüksel’deki toplantı ise bu kırılgan denklemin ilk somut testlerinden biri olarak görülüyor.