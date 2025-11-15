Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırıları!

Suriye’nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesine füze saldırıları düzenlendiği bildirildi. Suriye basınında yer alan haberlere göre, Mezze semtine iki Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, yoğun yerleşimin bulunduğu Mezze bölgesine yönelik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İKİ ADET 'KATYUŞA' FÜZESİYLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Suriye basınında yer alan bilgilere göre, başkent Şam'daki Mezze semtine kimliği belirsiz kişilerce iki adet Katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi.

YARALILAR VAR!

Saldırı sonucunda bölgede birden çok kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında bulunan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

"HAİNCE BİR SALDIRI"

Suriye yetkilileri, bu saldırıyı "haince bir saldırı" olarak nitelendirdi ve olayın sorumlularının bulunması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

