Suriye'de Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı

Suriye'de Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı
Yayınlanma:
Suriye’de 2011’den bu yana katliamların sorumlusu olarak gösterilen devrik rejim lideri Beşşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği katliamların baş aktörü olarak görülen devrik rejim lideri Beşşar Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011 yılında Dera kentinde meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esed hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

INTERPOL’E İLETİLMESİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK

Hakim el-Ali, kararda “kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma” suçlamalarının yer aldığını ifade etti. Ayrıca Esed hakkında çıkarılan kararın Interpol’e iletilmesi için kırmızı bülten çıkarılacağını belirtti. Böylece Esed’in uluslararası düzeyde de takibinin sağlanacağı kaydedildi.

Tom Barrack'tan Suriye'de 'federasyon' açıklamasıTom Barrack'tan Suriye'de 'federasyon' açıklaması

Bilindiği üzere 23 Kasım 2011’de Dera’da yaşanan olaylarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin işkenceye uğradığı raporlara yansımıştı. Olayların mağdur yakınları ise yıllar süren hukuki mücadelenin ardından davayı mahkemeye taşımıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Dünya
Nijerya’da altın madeninde felaket: 100’den fazla ölü
Nijerya’da altın madeninde felaket: 100’den fazla ölü
İsrail’in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın vizesini iptal edecek!
Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın vizesini iptal edecek!