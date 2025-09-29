Sumud Filosu'ndan 4 aktivist tahliye edildi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’ndaki 4 aktivist, kötü hava koşulları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Fransa ve Malezya vatandaşı olan aktivistler, Marmaris Limanı’na getirildi.

Marmaris Deniz Hudut Kapısı’nda ülkeye giriş işlemleri tamamlanan aktivistler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı. Kaya, burada yaptığı açıklamada, “Kardeşlerimiz fiziken yolda olamasalar da gönülleri Gazze’ye giden arkadaşlarıyla birlikte” ifadelerini kullandı.

Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı

Trump ve Netanyahu görüşmesinden ateşkes çıkacak mı?

Aktivistlerin ilçede misafir edileceği belirtildi.