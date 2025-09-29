Sumud Filosu'ndan 4 aktivist tahliye edildi

Sumud Filosu'ndan 4 aktivist tahliye edildi
Yayınlanma:
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 aktivist, olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.G

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’ndaki 4 aktivist, kötü hava koşulları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Fransa ve Malezya vatandaşı olan aktivistler, Marmaris Limanı’na getirildi.

aa-20250929-39260863-39260862-sumud-filosundan-olumsuz-hava-sartlari-nedeniyle-4-aktivist-tahliye-edildi.jpg

Marmaris Deniz Hudut Kapısı’nda ülkeye giriş işlemleri tamamlanan aktivistler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı. Kaya, burada yaptığı açıklamada, “Kardeşlerimiz fiziken yolda olamasalar da gönülleri Gazze’ye giden arkadaşlarıyla birlikte” ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin ilçede misafir edileceği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

