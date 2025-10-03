Sumud Filosu’ndaki Marinette müdahale bölgesinde! 10 gemi de destek için yola çıktı

Sumud Filosu’ndaki Marinette müdahale bölgesinde! 10 gemi de destek için yola çıktı
Önceden yaşadığı bir motor arızası sebebiyle Sumud Filosu’nun gerisinde kalan Marinette, müdahale bölgesine ulaştı ve burada seyrini sürdürüyor. İsrail'in alıkoyduğu 41 geminin ortasında bulunan Marinette'e, İsrail ordusu müdahale edeceğini açıklamıştı. Öte yandan İtalya'dan 10 gemi daha Gazze'ye doğru Sumud Filosu'na destek için yola çıktı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı kapsamında uyguladığı ablukayı delmek için insani yardım malzemeleri taşıyan 44 gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkmasının ardından dün uluslararası sularda İsrail saldırısına maruz kaldı.

YÜZLERCE AKTİVİST İSRAİL TARAFINDAN KAÇIRILDI

Son olarak bu hafta İsrail’in müdahale hattına 2 hukuki destek teknesi hariç 42 deniz aracıyla giren Küresel Sumud Filosu’nun 41 gemisine İsrail ordusu el koydu, aktivistleri kaçırdı.

Marinette gemisinin son konumu. Gemi, cuma sabahı itibarıyla müdahalelerin en yoğun olduğu bölgeden geçiyor

Yolculuk sırasında yaşadığı bir motor arızası nedeniyle geride kalan Marinette isimli gemi ise halen seyrini sürdürüyor. Marinette, şu anda 42 geminin birçoğuna müdahale edilen alanın ortasında bulunuyor ve içinde Türk aktivistler de bulunuyor.

‘GAZZE'YE DOĞRU YOLUNA DEVAM EDEN TEK GEMİ’

Marinette hakkında Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından dün gece saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filomuzda hâlâ Gazze’ye doğru ilerleyen Marinette isimli gemimizde Türk vatandaşı aktivistlerimiz bulunmaktadır. Gemi, bu gece müdahale mesafesine ulaşabilir.

Halkımızdan ve basın mensuplarından ricamız, gemimizin güvenliği ve aktivistlerimizin durumu hakkında yakından takipte olmalarıdır.

Filomuzun görevi, Gazze’deki mazlum kardeşlerimize insani yardım ulaştırmaktır. Gelişmeleri anlık olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

Global Sumud Flotilla Türkiye Delegasyonu”

BM’den Sumud Filosu açıklaması: Uluslararası sularda yasalara saygı gösterilmeliBM’den Sumud Filosu açıklaması: Uluslararası sularda yasalara saygı gösterilmeli

10 GEMİ DAHA DESTEĞE GELİYOR

Öte yandan İsrail’in aktivistleri kaçırmasına tepki olarak İtalya’dan 10 geminin daha Gazze’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Yola çıkan gemilerin görüntüleri yayımlandı.

İtalya'dan destek için yola çıkan gemilerden görüntüler

İSRAİL MÜDAHALE EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail’in gemilere uluslararası sularda müdahale edip aktivistleri kaçırdığını itiraf ettiği dünkü açıklamasında Marinette gemisine ilişkin yoluna devam etmesi halinde müdahale edileceği belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyleydi:

“Hamas-Sumud provokasyon yatlarının hiçbiri aktif savaş bölgesine girme veya yasal deniz ablukasını ihlal etme girişiminde başarılı olamadı.

Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. İsrail'e güvenli bir şekilde ulaşıyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler.

Bu provokasyonun son gemisi uzakta kalmaya devam ediyor. Yaklaşırsa, aktif savaş bölgesine girme ve ablukayı ihlal etme girişimi de engellenecektir.”

