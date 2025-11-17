Son dakika | Ukrayna'da Türk gemisine dronla saldırı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 16 Türk personelinin bulunduğu Türk gemisinin, Ukrayna'da tahliye sırasında dronla vurulduğunu bildirdi.

Türkiye, Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu feci olayın yasını tutarken, bir başka korkutan haber Ukrayna'dan geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 16 Türk personelinin bulunduğu ORINDA adlı LPG gemisinin İzmail Limanında tahliye sırasında dron saldırısına uğradığını duyurdu.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI, PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırı sonucu gemide yangın çıktığını, herhangi bir yaralanma olmadığını ve personelin tahliye edildiğini açıkladı.

Yangına müdahale ediliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

