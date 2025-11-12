20 askerimizin şehit olduğu 57 yaşındaki uçan tabutun hikayesi! İkinci el alınmış

Uluslararası havacılık sitesi Flight Global, kazaya ilişkin yaptığı analizde uçağın teknik detaylarını mercek altına aldı. Haberde, Lockheed Martin tarafından on yıllar önce üretilen bu uçaklar için Türkiye'nin bir modernizasyon süreci yürüttüğü belirtildi. Bir diğer havacılık platformu Scramble'a göre de 20 askerimizin şehit olduğu uçak, modernize edilmiş bir C-130 Hercules idi. Flight Global, Türkiye'nin bu uçağı Suudi Arabistan'dan ikinci el olarak satın aldığını belirtti.

Flight Radar sitesinde yer alan bilgilere göre ise düşen uçak tam 57 yaşındaydı. 1968 yılında Lockheed'in Marietta'daki fabrikasında üretilen uçak, uzun yıllar Suudi Arabistan Krallığı filosunda hizmet verdi. Takvimler Mart 2010'u gösterdiğinde ise Riyad'dan satın alınarak Türkiye Hava Kuvvetleri envanterine katıldı.

UZMANLAR GÖRÜNTÜLERİ 'TUHAF' BULDU

Kazayı yorumlayan uzmanlar, ortaya çıkan görüntüleri oldukça "tuhaf" olarak değerlendirdi. 24 bin feet (yaklaşık 7.300 metre) yükseklikten düşerek parçalanan Lockheed C-130 Hercules askeri kargo uçağının kaza anı görüntülerinde, uçağın arka gövde kısmının koptuğu açıkça görülüyor. Spiral çizerek düşen uçaktan beyaz dumanlar yükselirken, herhangi bir alev ya da yangın emaresinin olmaması da uzmanlar tarafından ciddi bir soru işareti olarak not edildi.

20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

KALKIŞTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Uçağın son uçuşuna ait rota bilgileri de dikkat çekici detaylar içeriyor. 11 Kasım Salı günü Azerbaycan'ın Gence Havalimanı'ndan TUAF543 uçuş koduyla kalkan C-130 Hercules, kalkışın ardından sola dönerek kuzeydoğu istikametine yöneldi ve Mingəçevir Baraj Gölü üzerinden geçti. Uçak, 15 bin feet irtifadayken bir kez daha manevra yaparak bu kez kuzeybatı rotasına girdi ve ardından batı yönüne dönerek Gürcistan sınırını geçti.

Sürekli yükseliş halinde olan uçak, seyir irtifası olan 24 bin feet’e ulaştıktan kısa bir süre sonra, kalkıştan tam 27 dakika sonra radardan kayboldu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, uçağın Azerbaycan sınırına yaklaşık beş kilometre mesafedeki Signagi bölgesine düştüğünü açıkladı. Rota incelendiğinde, uçağın Ermenistan sınırından bilinçli olarak uzak duracak şekilde bir hat çizerek Gürcistan hava sahasına girdiği görülüyor. Öte yandan Gürcistan Hava Navigasyon İdaresi, uçağın kendi hava sahalarına girişinden sadece birkaç dakika sonra radardan kaybolduğunu ve pilotların herhangi bir acil durum sinyali göndermediğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan bakanlığa ait bir C-130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurmuştu. Bakanlık, uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğunu bildirmiş, ilerleyen saatlerde yapılan açıklamayla 20 askerin de şehit olduğu teyit edilmişti. Arama kurtarma çalışmaları halen bölgede devam ediyor.