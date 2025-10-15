Son dakika| Trump'tan Hamas'a tehdit: İsrail söylediğim anda savaşa başlar

Yayınlanma:
Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına uymaması halinde İsrail güçlerinin kendi talimatıyla Gazze'de çatışmalara başlayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hamas silahsızlanmayı reddederse ne olur? sorusuna "Hamas ateşkese uymazsa, İsrail ben söylediğim anda savaşa başlar" şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BEN SÖYLEDİĞİM AN İSRAİL SAVAŞA BAŞLAR"

CNN'e açıklamalarda bulunan Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını yerine getirmemesi durumunda "kendisinin söylediği an" İsrail'in savaşı yeniden başlatabileceğini söyledi.

ABD Başkanı "Hamas ile ilgili ne yaşanıyorsa, hızlı bir şekilde düzeltilecek." dedi.

Donald Trump, Hamas'ın Gazze'de çetelere karşı mücadele verdiği ifade etti.

Trump, CNN'e yaptığı açıklamada, Hamas'ın şu anda "çeteleri, şiddet yanlısı çeteleri temizliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada ise Hamas'ın üst düzey yetkilileri ile temasta bulunduğunu ve onların kendisine silah bırakacağını söylediğini açıklamıştı.

"GEREKİRSE ŞİDDETLE OLACAK"

Trump, bunun gerçekleşmemesi durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağını, bunun gerekirse şiddetle olacağını söylemişti.

Trump, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını ifade ederken, kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin çıkarılması için özel ekipman ve çaba gerektiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya
