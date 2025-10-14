Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Silah bırakmazlarsa biz bıraktırırız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Hamas ile görüştüğünü ve Hamas'ın silah bırakacağını söyledi.

Trump, "Onlar silah bırakmazsa biz onlara bıraktırırız. Benim oyun oynamadığımı biliyorlar." dedi.

Macron'dan Gazze'de ateşkese dair kritik açıklama

2'NCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya dair yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı dakikalar önce ateşkeste 2'nci aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

20 esirin teslim edilmesi nedeniyle iyi hissettiğini söyleyen Trump "Büyük yük kalktı. Ancak iş tamamlanmadı. Sözü verilen cenazeler geri dönmedi. 2'nci aşama şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze nasıl yönetilecek? Trump böyle yanıt verdi

"ONLAR SİLAH BIRAKMAZSA, BİZ ONLARA BIRAKTIRACAĞIZ"

Trump daha sonra Beyaz Sarayda Arjantin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında da ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakacağını söylerken "Hamas ile konuştum, bana silahsızlanacaklarını söylediler. Onlar silah bırakmazsa, biz (onları) silahsızlandıracağız. Hamas'ın silahsızlanması hızlıca olacak, belki de şiddetle olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hamas ile temasın en üst düzey yetkililer vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtti.