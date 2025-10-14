Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Silah bırakmazlarsa biz bıraktırırız

Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Silah bırakmazlarsa biz bıraktırırız
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Hamas ile görüştüğünü ve Hamas'ın silah bırakacağını söyledi. Trump, "Onlar silahsızlandırılmazsa biz onları silahsızlandırırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Hamas ile görüştüğünü ve Hamas'ın silah bırakacağını söyledi.

Trump, "Onlar silah bırakmazsa biz onlara bıraktırırız. Benim oyun oynamadığımı biliyorlar." dedi.

Macron'dan Gazze'de ateşkese dair kritik açıklamaMacron'dan Gazze'de ateşkese dair kritik açıklama

2'NCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya dair yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı dakikalar önce ateşkeste 2'nci aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

20 esirin teslim edilmesi nedeniyle iyi hissettiğini söyleyen Trump "Büyük yük kalktı. Ancak iş tamamlanmadı. Sözü verilen cenazeler geri dönmedi. 2'nci aşama şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze nasıl yönetilecek? Trump böyle yanıt verdiGazze nasıl yönetilecek? Trump böyle yanıt verdi

"ONLAR SİLAH BIRAKMAZSA, BİZ ONLARA BIRAKTIRACAĞIZ"

Trump daha sonra Beyaz Sarayda Arjantin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında da ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakacağını söylerken "Hamas ile konuştum, bana silahsızlanacaklarını söylediler. Onlar silah bırakmazsa, biz (onları) silahsızlandıracağız. Hamas'ın silahsızlanması hızlıca olacak, belki de şiddetle olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hamas ile temasın en üst düzey yetkililer vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Dünya
Son Dakika | Trump: Ateşkeste 2'nci aşama başladı
Son Dakika | Trump: Ateşkeste 2'nci aşama başladı
"Şimdiye kadarki en kötüsü": Trump Time dergisinin kapağında fotoğrafını görünce ateş püskürdü
"Şimdiye kadarki en kötüsü": Trump Time dergisinin kapağında fotoğrafını görünce ateş püskürdü