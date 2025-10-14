Son Dakika | Trump: Ateşkeste 2'nci aşama başladı

Son Dakika | Trump: Ateşkeste 2'nci aşama başladı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Gazze'de 2'nci aşama şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkeste 2'nci aşamanın başladığını söyledi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"YİRMİ REHİNE GERİ DÖNDÜ VE OLABİLECEK EN İYİ ŞEKİLDE HİSSEDİYORLAR. Büyük bir yük kalktı ama iş henüz bitmedi. SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ ÖLÜLER GERİ DÖNDÜLMEDİ! İkinci Aşama hemen ŞİMDİ başlıyor!!! Başkan DJT"

trump.png

4 İSRAİLLİ ESİRİN TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Reuters'ta yer alan habere göre, Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini arabuluculara iletti.

Cenazelerin tesliminin bu akşam saat 22.00'de gerçekleşmesi planlanıyor.

İsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadıİsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadı

İsrail, geçtiğimiz günlerde teslim edilen 4 cenazenin ise İsrailli esirlere ait olduğunu doğrulamıştı.

taraflar arasında varılan esir takası anlaşması gereğince İsrail hapishanelerindeki 1968 Filistinli serbest bırakılırken, Hamas ise hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Dünya
"Şimdiye kadarki en kötüsü": Trump Time dergisinin kapağında fotoğrafını görünce ateş püskürdü
"Şimdiye kadarki en kötüsü": Trump Time dergisinin kapağında fotoğrafını görünce ateş püskürdü
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı