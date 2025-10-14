Son Dakika | Trump: Ateşkeste 2'nci aşama başladı
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkeste 2'nci aşamanın başladığını söyledi.
Trump'ın açıklaması şu şekilde:
"YİRMİ REHİNE GERİ DÖNDÜ VE OLABİLECEK EN İYİ ŞEKİLDE HİSSEDİYORLAR. Büyük bir yük kalktı ama iş henüz bitmedi. SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ ÖLÜLER GERİ DÖNDÜLMEDİ! İkinci Aşama hemen ŞİMDİ başlıyor!!! Başkan DJT"
4 İSRAİLLİ ESİRİN TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR
Reuters'ta yer alan habere göre, Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini arabuluculara iletti.
Cenazelerin tesliminin bu akşam saat 22.00'de gerçekleşmesi planlanıyor.
İsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadı
İsrail, geçtiğimiz günlerde teslim edilen 4 cenazenin ise İsrailli esirlere ait olduğunu doğrulamıştı.
taraflar arasında varılan esir takası anlaşması gereğince İsrail hapishanelerindeki 1968 Filistinli serbest bırakılırken, Hamas ise hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.