İsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadı

Uzun süredir devam eden çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes kapsamında İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşmeye başladı.

Ancak, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılması onaylanan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye’nin henüz tahliye edilmediği ortaya çıktı.

Son dakika | Gazze'de tarihi gün: Rehine takası yapıldı

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI: HENÜZ SERBEST DEĞİL

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılması kararlaştırılan Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin hâlâ özgürlüğüne kavuşmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin Ebu Safiyye’nin ailesi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Safiyye’nin tahliye listesinde yer aldığı ancak henüz serbest bırakılmadığı ifade edildi.

Gazze'deki hastane Filistinli rehineleri karşılamaya hazırlanıyor

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yerinde olduğunu belirten aile, kamuoyuna doğrulanmamış haberlere itibar etmeme çağrısında bulundu.