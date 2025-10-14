İsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadı

İsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadı
Yayınlanma:
İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılmasını onayladığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye’nin henüz serbest bırakılmadığı açıklanırken ailesi ise doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi için çağrıda bulundu.

Uzun süredir devam eden çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes kapsamında İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşmeye başladı.

Ancak, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılması onaylanan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye’nin henüz tahliye edilmediği ortaya çıktı.

Son dakika | Gazze'de tarihi gün: Rehine takası yapıldıSon dakika | Gazze'de tarihi gün: Rehine takası yapıldı

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI: HENÜZ SERBEST DEĞİL

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılması kararlaştırılan Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin hâlâ özgürlüğüne kavuşmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin Ebu Safiyye’nin ailesi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Safiyye’nin tahliye listesinde yer aldığı ancak henüz serbest bırakılmadığı ifade edildi.

Gazze'deki hastane Filistinli rehineleri karşılamaya hazırlanıyorGazze'deki hastane Filistinli rehineleri karşılamaya hazırlanıyor

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yerinde olduğunu belirten aile, kamuoyuna doğrulanmamış haberlere itibar etmeme çağrısında bulundu.

Kaynak:ANKA

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Ceza yiyen sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı
Ceza yiyen sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı
Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sezgin Tanrıkulu 'Bu zulme son verin' diyerek isyan etti
Sezgin Tanrıkulu 'Bu zulme son verin' diyerek isyan etti