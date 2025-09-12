Son dakika | Trump Putin'i açık açık tehdit etti: Sabrım hızla tükeniyor

ABD Başkanı Donald Trump, yerel saatle sabaha karşı katıldığı Fox News canlı yayınında Ukrayna savaşına ilişkin, Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediğine ilişkin bir soruya "Tükeniyor, hem de çok hızlı bir şekilde" cevabını verdi.

Rusya’nın Polonya’ya yönelik hava sahası ihlallerine de değinen ABD Başkanı, “Polonya’daki dronlara ilişkin Putin ile ne yapacaksınız?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Kimseyi savunmayacağım, ama dronlar gerçekten de düşürüldü. Ama yine de Polonya’ya yakın bir yere yaklaşmamalısınız.”

ZELENSKİ'Yİ DE ELEŞTİRDİ

Trump, Putin’e karşı sabrının tükendiğini bir kere daha vurgulamasına karşın, “Tango için iki kişi gerekir” diyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de Putin’le aynı anda görüşmeye hazır olmadığını söyledi.

“Bu inanılmaz. Putin görüşmek istediğinde Zelenski istemedi. Zelenski istediğinde Putin istemedi. Şimdi Zelenski istiyor ama Putin soru işareti. Çok, çok sert bir tavır sergilememiz gerekecek.”

BİZDEN ÇOK AVRUPA'NIN PROBLEMİ

ABD Başkanı Trump, konunun Washington'dan çok Avrupa'nın problemi olduğunu da söyleyerek, NATO üyelerinin harcamalarını artırmaları hamlesine değindi. Maliyetlerimizi NATO ödüyor dedi.