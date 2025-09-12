Son dakika | Rusya Ukrayna ile müzakereleri durdurdu

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin durdurulduğunu açıkladı.

Peskov, “Rusya ve Ukrayna arasındaki temasların durduğunu söyleyebiliriz. Görüşme heyetimiz kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şimdilik bir duraklama olduğunu belirtmek daha doğru olur” dedi.

'YILDIRIM HIZINDA SONUÇ BEKLEYEMEZSİNİZ'

Peskov'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ukrayna'da anlaşmaya ilişkin müzakereler yıldırım hızında sonuçlanamaz. Elbette, pembe gözlük takıp müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuç vereceğini bekleyemezsiniz."

'RUSYA HAZIR ANCAK AVRUPA ENGELLİYOR'

“Rusya tarafı, barışçıl diyalog ve çözüm arayışının yolunda ilerlemeye hazır durumda. Ancak Avrupalıların buna engel olduğu bir gerçek. Bu, kimse için sır değil.”

'RUSYA AVRUPA'YA DEĞİL AVRUPA RUSYA'YA DOĞRU İLERLEDİ'

“Askeri altyapısıyla Avrupa'ya doğru ilerleyen Rusya değil, barış ve istikrarın değil, çatışmanın bir aracı olan Kuzey Atlantik İttifakı NATO'nun bir parçası olan Avrupa'ydı. Her zaman sınırlarımıza doğru ilerleyen Avrupa'ydı”

TRUMP'IN İFADELERİNİ HATIRLATTI

Sözcü Peskov, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın önce hızlı bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ancak daha sonra bunun daha fazla zaman gerektirdiğini onun da fark ettiğini hatırlattı.