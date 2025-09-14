Rusya Romanya'ya girmişti: AB'den ilk açıklama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Romanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından açıklama yaptı. Kallas, Rusya'nın bölgesel güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Rusya'nın Polonya'daki benzer bir ihlalinin ardından yine NATO üyesi olan Romanya'nın da hava sahasını dronlarla ihlal etmesi bölgede gerilimi tırmandırdı. Rus dronlarına karşı Polonya'da olduğu gibi savaş jetleriyle karşılık verildi.

NATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdiNATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdi

AB'den gelen ilk açıklamada bloğun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın bölgesel güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

'KABUL EDİLEMEZ BİR İHLAL DAHA'

Kallas, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rus dronları tarafından Romanya hava sahasının ihlal edilmesi AB üyesi bir devletin egemenliğine karşı kabul edilemez bir ihlal daha teşkil etmektedir.

Durumun pervasız şekilde tırmandırılmasının devam etmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir.

Romanya ile dayanışma içerisindeyiz. Romanya hükümeti ile yakın temas halindeyim."

NE OLMUŞTU

Rusya bu hafta önce Polonya'nın sonra da Romanya'nın hava sahasını dronlarla ihlal etti. Polonya ihlalin ardından NATO'nun 4'üncü maddesini tetikleyerek üye ülkeleri güvenliğine karşı tehdit olup olmadığına dair bir toplantıya çağırdı.

Rusya’dan 3. Dünya Savaşı’nı tehdit edecek sınama: Meğer bu yüzden Polonya'ya girmişlerRusya’dan 3. Dünya Savaşı’nı tehdit edecek sınama: Meğer bu yüzden Polonya'ya girmişler

Rusya tarafı ihlalin bilerek yapılmadığını belirtse de Avrupa bunu inandırıcı bulmadı. Polonya'daki ihlale ilişkin tartışmalar sürerken Rusya Romanya'nın da hava sahasını ihlal etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

