Son Dakika | Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda protesto: Salon tamamen boşaldı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM Genel Kurulu kapsamında kürsüye çıktığı sırada Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sebebiyle ülke temsilcileri tarafından yuhalandı ve protesto edildi. Netanyahu'nun konuşması devam ederken BM Genel Kurulu sıraları neredeyse tamamen boşaldı.

Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım yürüttüğü BM tarafından da tescillenen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda diplomat, Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail'in Orta Doğu'daki birçok ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını protesto etmek için salonu terk etti.

KONUŞMA ZORLA GAZZE'YE DİNLETİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Netanyahu'nun konuşmasının canlı olarak yayımlanması için soykırımın yürütüldüğü Gazze Şeridi'nin içerisinde yüksek sesli hoparlörler yerleştirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yerleştirdiği ve Netanyahu'nun konuşmasını zorla Filistinlilere dinlettiği hoparlörler

Netanyahu da konuşmasında bu hoparlörler aracılığıyla konuşmasının Gazzelilere zorla dinletildiğini söyledi.

Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra onlarca ülkenin temsilcisi salonu terk etti

TEMSİLCİLER SALONDAN ÇIKMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Netanyahu sahneye çıkar çıkmaz, onlarca diplomatın Netanyahu'nun salona girip kürsüden konuşmaya başlamasıyla birlikte aceleyle salonu terk ettiği görüldü. Bu, geçen yıl gerçekleştirilen protesto eyleminin bir tekrarı oldu.

Salondan çıkan insanlar çıkışlarda kuyruk oluştururken, ABD heyeti protesto sırasında sessizce duran Netanyahu'yu alkışladı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden BM Genel Kurulu temsilcileri salonu neredeyse tamamen boşalttı

DIŞARIDA DA PROTESTO EDİLDİ

Salondaki Brezilya heyeti, geleneksel Filistin kefiyesi takarken görüldü.

Geçtiğimiz hafta, Filistin Yönetimi'nin BM misyonu, dünya liderlerine Netanyahu'nun konuşması sırasında salonu terk etmeleri için mektuplar göndererek onu “savaş suçlusu” olarak kınadı.

Netanyahu'nun kürsüde konuşmaya başlamasının ardından sıralar neredeyse tamamen boşaldı.

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

İRAN HEYETİ ÖLDÜRÜLEN SİVİLLERİN FOTOĞRAFINI BIRAKTI

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.​​​​​​​

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

