İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian, Hamas ve İsrail arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşmasının ardından, rehinelerin takas edilmesi sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, İsrail ordusunun "Sarı Çizgi"ye çekildiğini ve artık serbest bırakma sürecinin başlamasının beklendiğini aktardı. Bu kapsamda Hamas'ın elindeki rehineler pazartesi sabahı tek parti halinde bırakılacak. Daha sonra ölü rehinelerin cesetleri teslim edilecek.

İsrail'in alıkoyduğu Filistinli rehinelerin salınmasına ise İsrail tüm rehinelerini teslim aldıktan sonra başlanacak.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Bedrosian'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ordu 'Sarı Çizgi'ye geri çekildi. Rehinelerin artık serbest bırakılmasını bekliyoruz. Rehinelerin salınması pazartesi sabahı başlayacak. Yaşayan 20 rehinenin tamamının aynı anda serbest bırakılıp Uluslararası Kızıl Haç'a teslim edilmesini bekliyoruz.

MISIR'DAKİ ZİRVEYE İSRAİL KATILMAYACAK

Yaşayan rehinelerden sonra ölü 28 rehinenin de bedenini almaya hazırız. Filistinli mahkumlar pazartesi günü serbest bırakılacak rehinelerin tamamı salındıktan sonra serbest bırakılacak. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi İsrail'e gelecek ve Knesset'i (İsrail meclisi) ziyaret edecek. Mısır'da yapılacak küresel zirveye İsrailli hiçbir yetkili katılmayacak."