Gazze'de soykırım sürerken Arap ülkelerinin İsrail'le işbirliği ortaya çıktı

ABD merkezli The Washington Post'un cumartesi günü yayınladığı bir raporda sızdırılan belgeler, “Bölgesel Güvenlik Yapısı” olarak bilinen bu ortaklığın, İran'dan gelen “tehditlerle” mücadele etmek amacıyla 2022 yılında ABD Merkez Komutanlığı'nın liderliğinde Katar, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE arasında kurulduğunu ortaya çıkardı.

ALTI ARAP DEVLETİ DAHİL OLDU

Rapora göre, İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik Filistin yanlısı misilleme saldırıları ve rejimin ABD destekli 12 günlük Tahran saldırısının ardından, ortaklık 2025 yılına kadar sessizce genişleyerek altı Arap devletini “İran'ın füzeleri ve insansız hava araçlarıyla mücadele etmek” için tasarlanmış ortak bir hava savunma ağına bağladı.

Gazete, “Belgeler, İran'ın oluşturduğu tehdidin, CENTCOM olarak bilinen ABD ordusunun Merkez Komutanlığı tarafından teşvik edilen daha yakın ilişkilerin arkasındaki itici güç olduğunu gösteriyor” dedi ve belgelerin İran ve bölgesel ortaklarını “Kötülük Ekseni” olarak nitelendirdiğini ekledi.

ABD VE İSRAİL'LE ORTAKLIK

Raporda, tarafların Bahreyn, Mısır, Ürdün, Katar ve ABD'de yıllarca süren gizli toplantılar ve ortak eğitimler düzenledikleri, İran'a karşı koymaya ve Filistin direniş hareketi Hamas ve Gazze'deki diğer direniş gruplarının kullandığı yeraltı tünel savaşına karşı mücadeleye odaklandıkları belirtildi.

“Belgeler, yapının merkezinde yer alan, İran'ın füzeleri ve insansız hava araçlarıyla mücadeleye yönelik hava savunma planının son üç yılda nasıl teoriden gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor” diye ekledi ve İsrail ile Arap ülkeleri 2022'de düzenlenen bir güvenlik konferansında plana imza attı ve askeri tatbikatları koordine etme konusunda anlaştı.

SAVAŞI KINAYIP İSRAİL’LE İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR

“2024 yılına kadar CENTCOM, birçok ortak ülkeyi sistemlerine başarıyla bağlayarak, bu ülkelerin ABD ordusuna radar ve sensör verileri sağlamasına ve karşılığında ortakların birleşik verilerini görüntülemesine olanak tanıdı.”

Raporda, altı önemli Arap devletinin “Gazze Şeridi'ndeki savaşı kınarken” İsrail rejimi ile askeri ortaklığını sessizce genişlettiği vurgulandı.

KATAR’A SALDIRIDA RADARLAR ALARM VERMEDİ

Gazeteye göre, Mısır, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere Arap liderler, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşını “soykırım” olarak açıkça kınarken, orduları aynı zamanda İsrail ve ABD ile birlikte, Arap devletlerinin Gazze'nin savaş sonrası güvenlik düzenlemelerine katılımını öngören Amerikan ateşkes önerisiyle bağlantılı planlar üzerinde çalışıyor.

Ateşkes anlaşmasını desteklemek için yaklaşık 200 ABD askeri İsrail işgali altındaki topraklara konuşlandırılacak ve ilgili Arap devletlerinden birçoğunun da asker göndermesi bekleniyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMADI

Ancak öte yandan, sızdırılan belgelere göre, Doha'daki İsrail saldırısı sırasında hava savunma sistemi 9 Eylül'de İsrail'in Katar'ın başkentine düzenlediği saldırıdan Katar'ı korumak için “hiçbir şey yapmadı” ve ABD'nin uydu ve radar sistemleri “saldırıya ilişkin erken uyarıda bulunmadı” için ortaklık üyeleri arasındaki askeri bağlar “krize girdi”.

‘RADARLAR FARKLI BÖLGELERE ODAKLIYDI’

Washington Post gazetesi, ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Derek France'ın, bu aksaklığın, söz konusu sistemlerin “genellikle İran ve saldırı beklediğimiz diğer [bölgelere] odaklanmış olması” nedeniyle meydana geldiğini söylediğini aktardı.

Katar da radar sistemlerinin İsrail savaş uçaklarının füze fırlatmalarını tespit edemediğini açıkladı.

Belgelere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu daha sonra Washington'un baskısı altında Katar'dan özür diledi, ancak olay iş birliğinin kırılganlığını ortaya çıkardı.

‘BİRLEŞİK ORTA DOĞU SİBER MERKEZİ’

Sızdırılan dosyalar, İsrail ve Arap güvenlik güçlerini daha da entegre etmek için “Birleşik Orta Doğu Siber Merkezi” ve “Bilgi Birleştirme Merkezi” kurma planlarını da ortaya çıkardı.

Gazete, hassas askeri konuları tartışmak için isimsiz kalmak koşuluyla konuşan eski bir ABD askeri yetkilisinin “Bu ilişkiler, Basra Körfezi Arap devletlerinin İsrail ile olan pragmatik bağlarını ve İsrail'in askeri gücüne olan saygılarını yansıtıyordu” dediğini aktardı.

Belgeler, CENTCOM personelinin, İran'ın Filistinlilerin bölgesel koruyucusu olduğu yönündeki söylemine karşı çıkmak için bilgi operasyonları başlatmak üzere planlama toplantıları düzenlediğini ve aynı zamanda “bölgesel refah ve iş birliği ortak söylemini” teşvik ettiğini ortaya çıkardı.