İsrailli bakandan orduya 'hazır olun' talimatı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen yıkıma devam edeceklerini söyledi. Tel Aviv yönetiminin aşırı sağcı bakanı, soykırım yürüttükleri Gazze'de ABD askerleriyle birlikte Hamas tünellerini hedef alacaklarını açıkladı orduya "hazır olun" mesajını verdi.

Gazze'de yıkımı sürdüreceklerini söyleyen Katz, X (Twitter) sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, esirlerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluğun, Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtti.

İsrailli Bakan, Gazze'deki tüm Hamas tünellerinin doğrudan İsrail tarafından, ABD'nin gözetiminde kurulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edileceğini kaydetti.

ORDUYA 'HAZIR OLUN' TALİMATI

Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Gazze’nin silahsızlandırılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması konusunda üzerinde anlaşılan temel prensibin uygulanması anlamına geliyor."

Savunma Bakanı Katz, orduya da göreve hazır olması talimatını verdiğini söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

