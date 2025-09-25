İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı

Yemen'de Husilere yakın Almasirah televizyonunun aktardığına göre ülkenin başkenti Sana'ya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıların Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, haftalık konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştiği aktarıldı. Haftalık konuşması Almasirah TV'den canlı yayımlanan el-Husi'nin konuşmasının planlandığı gibi devam ettiği görüldü.

İsrail'in başkent Sana'ya saldırısı Husi lideri el-Husi'nin konuşması sırasında gerçekleşti. Yayından Husi lidere yönelik bir saldırı olmadığı görülüyor.

13 SALDIRI DÜZENLENDİ

Suudi televizyon kanalı Al-Arabiya, “Sana'daki Husi mevzilerine 13'ten fazla İsrail saldırısı” gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı

Saldırıların “Al-Sabain Meydanı ve Bab al-Yemen mahallesindeki Husi askeri mevzilerini” hedef aldığı öne sürüldü.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya saldırısından ilk görüntülere ulaşıldı

HUSİLER İSRAİL'İ VURMUŞTU

Husiler, dün İsrail'in Eilat bölgesine yönelik hava savunma sistemlerini başarıyla aşan 2 dron saldırısı gerçekleştirmişti. Bu kapsamda bazılarının durumu kritik olmak üzere 24 İsraili yaralanmıştı.

İsrail Ordusu Radyosu, Yemenli insansız hava aracını durdurmak için iki önleme füzesi fırlatıldığını, ancak girişimlerin başarısız olduğunu ve bunun üzerine İsrail ordusu içinde iç soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Yemen’den İsrail’e İHA saldırısı: 4 kişi yaralandı

Bu, Yemen tarafından gönderilen ve Eilat'ta patlayan ikinci insansız hava aracı oldu. Geçen perşembe günü, bir insansız hava aracı bölgedeki “Naveh Hotel”i vurarak önemli hasara yol açmıştı.

Yemen'deki Husi yetkilileri İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ettiği sürece saldırılarını sürdüreceklerini belirtiyor.