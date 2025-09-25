İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı

İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail'in Yemen'deki Husilere yönelik saldırılar kapsamında başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Saldırı Husi lideri el-Husi'nin haftalık konuşmasına denk geldi. El-Husi'nin konuştuğu canlı yayında bir aksaklık görülmedi.

Yemen'de Husilere yakın Almasirah televizyonunun aktardığına göre ülkenin başkenti Sana'ya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıların Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, haftalık konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştiği aktarıldı. Haftalık konuşması Almasirah TV'den canlı yayımlanan el-Husi'nin konuşmasının planlandığı gibi devam ettiği görüldü.

ekran-goruntusu-2025-09-25-163411.jpg
İsrail'in başkent Sana'ya saldırısı Husi lideri el-Husi'nin konuşması sırasında gerçekleşti. Yayından Husi lidere yönelik bir saldırı olmadığı görülüyor.

13 SALDIRI DÜZENLENDİ

Suudi televizyon kanalı Al-Arabiya, “Sana'daki Husi mevzilerine 13'ten fazla İsrail saldırısı” gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdıSon dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı

Saldırıların “Al-Sabain Meydanı ve Bab al-Yemen mahallesindeki Husi askeri mevzilerini” hedef aldığı öne sürüldü.

g1shc1axgaaakey.jpeg
İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya saldırısından ilk görüntülere ulaşıldı

HUSİLER İSRAİL'İ VURMUŞTU

Husiler, dün İsrail'in Eilat bölgesine yönelik hava savunma sistemlerini başarıyla aşan 2 dron saldırısı gerçekleştirmişti. Bu kapsamda bazılarının durumu kritik olmak üzere 24 İsraili yaralanmıştı.

İsrail Ordusu Radyosu, Yemenli insansız hava aracını durdurmak için iki önleme füzesi fırlatıldığını, ancak girişimlerin başarısız olduğunu ve bunun üzerine İsrail ordusu içinde iç soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Yemen’den İsrail’e İHA saldırısı: 4 kişi yaralandıYemen’den İsrail’e İHA saldırısı: 4 kişi yaralandı

Bu, Yemen tarafından gönderilen ve Eilat'ta patlayan ikinci insansız hava aracı oldu. Geçen perşembe günü, bir insansız hava aracı bölgedeki “Naveh Hotel”i vurarak önemli hasara yol açmıştı.

Yemen'deki Husi yetkilileri İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ettiği sürece saldırılarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Dünya
Avrupa ülkesinden Netanyahu'ya yasak
Avrupa ülkesinden Netanyahu'ya yasak
Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala masada hangi konuların olacağı ortaya çıktı
Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala masada hangi konuların olacağı ortaya çıktı