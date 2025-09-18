Son dakika | İsrail Lübnan'a saldıracağını açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı gerçekleştireceğini açıkladı. Açıklama, İsrail’in ateşkes anlaşmasını defalarca bozmasının ardından bir ihlal daha olarak kayda geçti.

SİVİL BİNALAR HEDEF ALINACAK

Açıklamada Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerin sakinleri tahliyeye çağırıldı. İsrail, 3 farklı köyü işaret ederek sivil binaları hedef alacağını açıkladı.

Ordunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada ülkeye yönelik hukuksuz saldırılara bir yenisini daha ekleyeceklerini duyurdu.

“Ordu, terörist Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine yanıt olarak, yakın zamanda Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerdeki askeri altyapıya saldırı düzenleyecektir.”

BU HAFTA YİNE SALDIRMIŞTI

İsrail, geçen yıl Hizbullah’la olan savaşı bitiren ateşkesi bir kez daha ihlal ederek salı günü Lübnan’ın güneyine saldırdı. Saldırıda 1 sivil öldü 12 sivil yaralandı.

Saldırı İsrail’in Hizbullah’la geçen yıl girdiği savaşın ardından yapılan ateşkes anlaşmasının sayısız ihlallerinden biri oldu.

İsrail ordusu, saldırı gerçekleştirilen tesisin “İsrail ve Lübnan arasındaki mutabakatı ihlal ettiğini” iddia etti.