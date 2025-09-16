İsrail Gazze'ye kara harekatı sürerken Lübnan'a da girdi

İsrail Gazze'ye kara harekatı sürerken Lübnan'a da girdi
Yayınlanma:
İsrail, geçen yıl Hizbullah’la olan savaşı bitiren ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan’ın güneyine saldırdı. Saldırıda 1 kişi öldü 12 sivil yaralandı.

İsrail pazartesi gece saatlerinde Lübnan’ın günyindeki Nabatieh bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı İsrail’in Hizbullah’la geçen yıl girdiği savaşın ardından yapılan ateşkes anlaşmasının sayısız ihlallerinden biri oldu.

İsrail ordusu, saldırı gerçekleştirilen tesisin “İsrail ve Lübnan arasındaki mutabakatı ihlal ettiğini” iddia etti.

İSRAİL ATEŞKESİ TEKRAR İHLAL ETTİ

İsrail ile Hizbullah arasında bir yılı aşkın süren çatışmaları sona erdiren 27 Kasım 2024 tarihli ateşkes anlaşmasına atıfta bulundu.

İsrail Lübnan'a yine saldırdı: Dün 5 kişiyi öldürmüştüİsrail Lübnan'a yine saldırdı: Dün 5 kişiyi öldürmüştü

Saldırıda Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen bir kişi öldü. Muhammed Ai Yassin’in öldürüldüğü saldırı kapsamında İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan sınırlarına hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İsrail düşmanının Nabatieh'deki Kassar Zaatar mahallesine düzenlediği saldırı sonucunda, ilk verilere göre dört çocuk ve yedi kadın dahil olmak üzere 12 sivil yaralandı” dedi.

Daha önce Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), ambulans ekiplerinin yaralıları bölgedeki hastanelere naklettiğini bildirmişti.

GEÇEN HAFTA YİNE SALDIRMIŞTI

İsrail ordusu bundan bir gün önce de Lübnan’ın Bekaa Vadisi bölgesinde yine ateşkesi ihlal ederek Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği bir tesisi vurdu.

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdıİsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı

Öte yandan ateşkes anlaşması kapsamında Lübnan’dan çekilmesi gereken İsrail askerleri ülkede halen 5 konumda hukuksuz şekilde bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Dünya
Son dakika | Katar Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağını açıkladı
Son dakika | Katar Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağını açıkladı
Avrupa'dan bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
Avrupa'dan bir ülke daha Filistin'i tanıyacak