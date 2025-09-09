İsrail Lübnan'a yine saldırdı: Dün 5 kişiyi öldürmüştü

Hava saldırısı, İsrail’in pazartesi günü Lübnan’ın doğusunda 5 kişiyi öldürmesinin ardından gerçekleşti.

Lübnan’ın Ulusal Haber Ajansı saldırıyı “Bir düşman dronu az önce Jiyeh ve Barja mahalleleri arasında bir arabayı hedef aldı” ifadeleriyle duyurdu. Bahsi geçen bölge başkent Beyrut’un yaklaşık 30 kilometre yakınında bulunuyor.

İSRAİL ATEŞKESİ DEFALARCA İHLAL ETTİ

İsrail, İran destekli Hizbullah ile iki ay süren açık savaş da dahil olmak üzere bir yılı aşkın süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına karşın Lübnan'da sık sık hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Pazartesi günü İsrail ordusu, Hizbullah’a dair hedef olduğunu iddia eden bölgeleri vurdu. Lübnanlı yetkililer 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

LÜBNAN ABD TALEBİ ÜZERİNE HİZBULLAHI'I SİLAHSIZLANDIRMAK İSTİYOR

Ağustos ayında Lübnan hükümeti ordusuna, ABD'nin talimatı üzerine Hizbullah'ı yıl sonuna kadar silahsızlandırmak için planlar hazırlaması talimatını verdi.

Kasım ayında yapılan ateşkese göre İsrail’in Lübnan’dan çekilmesi öngörülüyordu. Ancak Tel Aviv yönetimi ateşkesi ihlal ederek stratejik olarak önemli gördüğü noktalarda askerlerini tutmaya devam etti.

