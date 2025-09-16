Son dakika| İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

Son dakika| İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı
Yayınlanma:
ABD Basını: İsrail birlikleri Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kara harekatı başlattı.

İsrail birlikleri Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kara harekatı başlattı.

ABD basınının aktardığına göre, İsrail askeri birlikleri, Gazze'de kara harekatına başladı. Bombardımanların sürdüğü Gazze Şeridi'ne karandan da müdahale geldi. İsrail tankları Gazze'ye girdi, savaş uçakları ağır bombardıman düzenliyor.

KENT MERKEZİNE TANKLAR GİRDİ

ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid'ın haberine göre, Gazze kent merkezine tanklar girdi.

Saldırı haberi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail ziyareti sonrasında geldi.

TRUMP SÜRECİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI İSTEMİŞ

Axios’a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump’ın operasyonu desteklediğini, ancak sürecin bir an önce tamamlanmasını talep ettiğini aktardı.

YÜKSEK KATLI BİNALAR HEHEF ALINMIŞTI

İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı 8 Ağustos'ta onaylamıştı.

İsrail birlikleri, Gazze'ye yönelik geniş çaplı kara harekâtı öncesinde, Hamas tarafından kullanıldığını iddia ettikleri yüksek katlı binalar başta olmak üzere birçok yapıyı hedef alarak yıkmaya başlamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

