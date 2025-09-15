Gazze'de o anın görüntüleri paylaşıldı: İsrail sivillerin kaldığı binayı vurdu

Gazze'de o anın görüntüleri paylaşıldı: İsrail sivillerin kaldığı binayı vurdu
Yayınlanma:
Filistin basını tarafından yayımlanan görüntülerde, birçok sivilin yaşadığı ve yerinden edilen Filistinlilerin çevresinde yaşadığı al-Ghafri kulesinin İsrail tarafından vurularak enkaza çevrildiği görülüyor.

İsrail ordusu Gazze Şehrindeki yüksek katlı al-Ghafri Kulesi'ni vurarak yıkılmasına sebep oldu.

Gazze’deki hastanelerde malzeme krizi: Acil tedarik çağrısıGazze’deki hastanelerde malzeme krizi: Acil tedarik çağrısı

İçinde ve çevresinde yine İsrail tarafından zorla yerinden edilmiş birçok sivilin yaşadığı bina için tahliye uyarısı çok kısa bir süre sağladı.

İSRAİL YÜKSEK BİNALARI VURUYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek ve yaklaşık bir milyonluk nüfusu yerinden etmek için saldırılarını yoğunlaştırırken, ordu son günlerde Gazze Şehrindeki yüksek binaları defalarca vurdu ve bunların Hamas tarafından kullanıldığını hiçbir kanıta dayandırmadan öne sürdü.

İsrail Gazze kentine girmeye hazırlanıyorİsrail Gazze kentine girmeye hazırlanıyor

SALDIRI VİDEOYA YANSIDI

Filistin medyası tarafından yayımlanan görüntüler, yakınlardakilere tahliye uyarısı yapıldıktan kısa bir süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şehri kıyısındaki Ghefari Kulesi'ni yerle bir eden bir saldırı düzenlediğini gösteriyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SOYKIRIMI

İsrail güvenlik kabinesi yaz aylarında gündeme gelen Gazze Şeridi'ndeki soykırım kapsamındaki işgalin genişletilmesine ilişkin planı onayladı. İsrail ordusu 1 milyondan fazla Filistinli'nin zorla yerinden edilmesi anlamına gelen planı uygulamaya koydu. Bu kapsamda şehrin dış taraflarına kara operasyonları da düzenlendi. Öte yandan İsrail'in ablukası sebebiyle her gün birçok kişinin açlıktan öldüğü bölgeye düzenli olarak hava saldırıları da düzenleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Dünya
Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu
Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu
Kuşların çarptığı uçakta panik: Acil iniş yaptı
Kuşların çarptığı uçakta panik: Acil iniş yaptı