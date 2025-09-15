Gazze'de o anın görüntüleri paylaşıldı: İsrail sivillerin kaldığı binayı vurdu

İsrail ordusu Gazze Şehrindeki yüksek katlı al-Ghafri Kulesi'ni vurarak yıkılmasına sebep oldu.

İçinde ve çevresinde yine İsrail tarafından zorla yerinden edilmiş birçok sivilin yaşadığı bina için tahliye uyarısı çok kısa bir süre sağladı.

İSRAİL YÜKSEK BİNALARI VURUYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek ve yaklaşık bir milyonluk nüfusu yerinden etmek için saldırılarını yoğunlaştırırken, ordu son günlerde Gazze Şehrindeki yüksek binaları defalarca vurdu ve bunların Hamas tarafından kullanıldığını hiçbir kanıta dayandırmadan öne sürdü.

SALDIRI VİDEOYA YANSIDI

Filistin medyası tarafından yayımlanan görüntüler, yakınlardakilere tahliye uyarısı yapıldıktan kısa bir süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şehri kıyısındaki Ghefari Kulesi'ni yerle bir eden bir saldırı düzenlediğini gösteriyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SOYKIRIMI

İsrail güvenlik kabinesi yaz aylarında gündeme gelen Gazze Şeridi'ndeki soykırım kapsamındaki işgalin genişletilmesine ilişkin planı onayladı. İsrail ordusu 1 milyondan fazla Filistinli'nin zorla yerinden edilmesi anlamına gelen planı uygulamaya koydu. Bu kapsamda şehrin dış taraflarına kara operasyonları da düzenlendi. Öte yandan İsrail'in ablukası sebebiyle her gün birçok kişinin açlıktan öldüğü bölgeye düzenli olarak hava saldırıları da düzenleniyor.