İsrail Gazze kentine girmeye hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik istişare toplantısı yapacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, bakanlar ve bazı güvenlik şefleriyle bugün bir araya gelecek.

İstişare toplantısında Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar vermemek için alınacak önlemlerin görüşüleceği, ayrıca diğer bazı konuların da ele alınacağı aktarıldı.

KABİNEDEN BİRÇOK İSİM KATILACAK

Görüşmeye Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılacağı kaydedildi.

İSRAİL’İN SOYKIRIMI GENİŞLETME PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye doğru zorla yerinden edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.