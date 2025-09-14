Gazze’deki hastanelerde malzeme krizi: Acil tedarik çağrısı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelerde ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerde ciddi eksiklik olduğunu söyledi. İsrail’in soykırımı kapsamında ablukaya alınan bölgede acil tedarik çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hastanelerdeki laboratuvar birimleri ve kan bankalarında, hayati öneme sahip testler için gerekli solüsyon ve malzemelerde ciddi şekilde eksiklik yaşandığı ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILAMIYOR

Kan elektrolit testi, tam kan sayımı (CBC), virüs testleri için gerekli solüsyonların bulunmadığı, bu nedenle hasta ve yaralıların sağlık kontrollerinin yapılamadığı belirtildi.

DSÖ DEPOLARINDA MEVCUT

Bakanlığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla gerekli sağlık malzemelerinin tedariki için çalıştığı, bu malzemelerin şu anda işgal altındaki Batı Şeria'daki DSÖ'nün depolarında bulunduğu kaydedildi.

Gazze’de 24 saatte 68 can kaybı!Gazze’de 24 saatte 68 can kaybı!

Açıklamada, laboratuvar malzemelerinin bölgeye girişi ve hastanelerdeki kan bankalarına güvenli şekilde ulaşması için ilgili makamların acilen devreye girmesi çağrısında bulunuldu.

KAN STOKLARI DA ALARM VERİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

