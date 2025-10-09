Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir devam eden müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas’ın barış planının ilk aşaması konusunda anlaşmaya vardığını kamuoyuna duyurdu.

ABD Başkanı, varılan anlaşmanın temel şartlarını da açıkladı. Buna göre, anlaşma kapsamında bütün esirler serbest bırakılacak. Ayrıca, İsrail güçlerinin de belirlenen hattın gerisine çekileceği bildirildi.

TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'A TEŞEKKÜR

Başkan Trump, bu kritik anlaşmanın sağlanmasında rol oynayan arabulucu ülkelere de teşekkürlerini iletti. Trump, müzakere sürecinde birlikte çalıştıkları Türkiye, Katar ve Mısır'dan gelen arabulucuların çabalarını takdir ettiğini belirtti.

"BARIŞI SAĞLAYANLAR KUTSAL OLSUN"

Trump bu ifadeleri kullandı:

"Bu, TÜM rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adımlar olarak, askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan bir hatta çekeceği anlamına geliyor. Tüm taraflar adil bir şekilde muamele görecek! Bugün, Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevredeki tüm ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için BÜYÜK bir gün. Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ederiz. BARIŞI SAĞLAYANLAR KUTSAL OLSUN!"

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Trump'ın ardından Netanyahu da yaptığı açıklamada "Tanrının izniyle rehineleri eve getireceğiz." dedi.

İsrail basını ise, İsrailli kaynaklara dayandırarak rehinelerin cumartesi serbest bırakılacağını yazdı.

HAMAS: ANLAŞMAYA VARILDI

Hamas'tan yapılan ilk açıklamada da "Gazze savaşını sonlandıracak, İsrail'in çekilmesini ve rehine-tutuklu takasını sağlayacak anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, Trump ve garantör devletlere, İsrail'in Gazze ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlamaları çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...