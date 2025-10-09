BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani krizin boyutlarına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dujarric, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiğini ve bu durumun bölgedeki vahim insani koşulları daha da tehlikeli ve riskli bir hale getirdiğini kaydetti.

Dujarric, Gazze'de hayatta kalmaya çalışan sivillerin yaşadığı zorlukları detaylandırarak, insanların artık açık havada uyumak zorunda kaldığını belirtti. Bölgede şiddetli gıda ve barınma sıkıntısının yaşandığını aktaran Sözcü, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatta kalmak için amansız bir mücadele verdiğini ifade etti.

Gazze'de ateşkese yaklaşıldı mı? Trump hafta sonu bölgede olacak

BM UYDU MERKEZİ’NDEN YIKIM ANALİZİ

Gazze'deki yapısal yıkımın boyutları ise BM Uydu Merkezi'nin (UNOSAT) yayımladığı ön analizle somutlaştı. Sözcü Dujarric, bu analize göre İsrail saldırıları sonucunda Gazze kentindeki konutları kapsayan yapıların %83'ünün hasar gördüğünü açıkladı.

Bu yıkımın yaklaşık 81 bin konutu kapsadığını vurgulayan Dujarric, raporun şehir merkezindeki yapı stokunun ne denli büyük bir darbe aldığını gösterdiğini kaydetti.